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台鐵新票務系統「餘票查詢」4月底全線開放　新型售票機可直接退票

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▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵第四代票務系統上線，立委要求改善，開放全線餘票查詢功能。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵全新第四代票務系統9日上線開放民眾訂購個人票，但立委測試後發現，新系統仍有很多問題需要改進解決，在餘票查詢部分，目前只有網站能查詢東部幹線餘票，西部幹線及台鐵新APP上都沒有。對此，台鐵表示，4月底全線都將可以查詢餘票。

立法院交通委員會10日針對台鐵第四代票務系統、台鐵高鐵軌道安全及監理、場站安全辦理情形進行報告，立委李昆澤說，台鐵第四代票務系統上線，是否能解決東部幹線一票難求狀況，有待時間考驗，但經過他測試，發現還是有很多問題必須解決。

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▲▼台鐵全新App，9日開放訂購23日之後的個人票。（圖／台鐵提供）

▲台鐵全新訂票系統，9日開放訂購23日之後的個人票。（圖／台鐵提供）

他說，他有測試台北-花蓮訂票，但使用東部幹線剩餘座位查詢時，一下子有座位，一下子又沒有，顯現新系統在穩定性部分還是不夠好。另外，過去系統全線都可以查詢餘票，但新系統現在只有東部幹線有開放，西部幹線則是沒有，而且台鐵新訂票APP上更是完全沒有這個功能，應該要盡快增加。

台鐵局長張政源回應，因為西部幹線車站多，比較複雜，所以目前還沒有開放即時餘票查詢功能，預計在4月底可以全線開放。

▲▼台鐵局第四代票務系統APP「台鐵e訂通2019」上線。（圖／記者曹悅華攝）

▲台鐵表示，4月底將開放全線的餘票查詢功能。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

李昆澤另又指出，台鐵新票務系統透過圖片、語音辨識要防機器人及駭客，但是他感覺這不僅在防機器人，好像也在防一般人。他說，出現的圖片難以辨識，語音辨識又是要聽英文去拼音，而且速度還講得非常快，這對老年人或視力比較不好的人都不夠便民。張政源則說，一般人主要還是以圖片辨識為主，在圖片難以辨識的部分，會要求改進。

▲▼台鐵新票務系統。（圖／立委李昆澤辦公室提供）

▲立委李昆澤批，台鐵新票務系統的圖片、語音辨識功能不便民。（圖／立委李昆澤辦公室提供）

台鐵除了升級票務系統之外，今年也將耗資9億5600萬元，採購472台新型自動售票機，新型售票機除可支援電子票證加值，也可以採用行動支付，並增加退票退現金功能。立委葉宜津說，台鐵採購新型售票機，但只比高鐵售票機多了一個可以退票的功能，腳步太慢。她也提醒台鐵，過去台鐵售票機曾被盜領600多萬，新售票機建置時應該要特別注意防盜功能。

交通部另補充說明，台鐵新系統旅程可分三段訂不同班次，高鐵只能支援去回各一段；台鐵新系統有花東實名制及原住民保留座位訂票。

在新系統部分，台鐵也增加兩列車轉乘時刻查詢功能，並可指定轉乘點，還有加入轉乘高鐵或高鐵轉乘台鐵的查詢功能；列車長手提補票機可接受信用卡付款，印出之補票收據有QR code，可直接刷出站，亦可註記「已人工驗票」，避免重複查驗。

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