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獨／參考日本！氣象局修正「地震震度分級表」　7級震度變10級下半年上路

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▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲氣象局著手修改現行「地震震度分級表」，未來7級震度將細分為10級。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局現行採用的「地震震度分級表」，依照強弱程度一共分為0~7級震度，只要一瞬間出現符合分級表的震度，就會依此判定。但去年氣象局在更新地震觀測儀器後，經常發現量測到的震度與民眾實際感受不符現象，因此，氣象局參考日本作法，著手研議新的震度分級表，未來將更細分為10級震度，0~4級、5強5弱、6強6弱以及7級，預計下半年就會上路。

去年起氣象局啟用新一代有感地震報告發布系統，除了加密測站分布數量，也增加觀測儀器種類，讓地震定位、震度更加精準。其中，原地震速報系統觀測儀器取樣率為每秒50點、解析度16位元（稱16位元系統），新系統儀器取樣率提升至每秒100點、解析度24位元（稱24位元系統），可提供更精細的觀測資料，有利於地震波相判讀與中小型規模地震解析。在新系統啟用後，氣象局也發現現行的震度分級表有修正的必要。

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▲▼地震分級表。（圖／中央氣象局）

▲現行地震震度分級表將震度依強弱分為7級，但只要出現0.0幾秒的瞬間高加速度值，也會判定為高震度。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，目前地震的分級是只要有0.0幾秒出現瞬間高加速度值，地震報告就會採用對比該加速度值的高震度，但經常發現會與民眾感受不符合狀況，許多救災、防災單位也反應這種高震度、低災損或零災損會造成困擾。

他說，起初會訂定震度分級公式，就是要用來判斷災損的程度，但在儀器進步後，發現有更好的方式可以判斷出符合真實狀況的震度，再加上現行的分級表在震度區間上範圍太廣，以5級震度來說，區間是從80~250地動加速度（cm/s2,gal）。事實上現在的儀器是可以將短時高震度的數值過濾掉，因此氣象局著手進行分級表修正。

▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲未來地震震度分級會從7級變10級，下半年上路。（圖／記者姜國輝攝）

由於各國對於地震震度的計算公式各有不同，因此氣象局參考改變後影響最小的日本分法，未來新的震度分級表將從7級震度細分為10級，從0~4級開始，再到5強5弱、6強6弱，以及7級以上。陳國昌說，新的判定方式草案，從震度5級以上改用新的計算方式，會讓目前高數值地震震度平均降1~2級。而且新的震度表，未來在高震度階所對比加速度值也會提高，更加符合防救災單位的需求。

▲▼日本地震震度分級表。（圖／翻攝自wiki百科）

▲日本地震震度分級表。（圖／翻攝自wiki百科）

目前，氣象局針對地震分級表正在進行完整分析，由於震度表一改將牽涉到很多防災單位以及各縣市政府，後續氣象局將邀集防學者專家、救災單位、公共運輸單位、縣市政府、相關的民間單位等召開公聽會，共同討論細部的計算公式，預計6月底初步結果出來後，將報交通部再報行政院，目標下半年新地震分級表就將上路。

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關鍵字：地震,地震報告,中央氣象局,氣象雲,氣象局,陳國昌,地震震度,震度分級表

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