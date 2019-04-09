當媽還不會搭火車「傻站月台錯過班次」　友等到爆氣：都拍給她看了

▲女網友抱怨好姊妹不會搭火車又不肯學該怎麼看月台，爆氣開罵卻被掛電話。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

台中一名女網友8日在臉書「爆怨公社」PO文分享好姊妹的糗事，好姊妹雖然已經當媽媽了，但還是不太會搭火車，於是主動拍了時間表再請對方去對照火車站的指示版，結果還是因為搞不清楚月台錯過班次，讓她苦等了30分鐘，生氣開罵還被掛電話，一想到就覺得又氣又無奈。

原PO提到，她知道朋友肯定不會搭火車，除了主動拍攝時間表之外，還請對方抵達火車站後一定要打電話，「結果沒打錯過了（班次），又要等半小時讓我時間不好抓，整個爆氣。她說她不知道自己在對不對的月台，教她看板子上的時間也說不會看，上面就寫中文，還要在那邊問人家。」

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▲有些人很久才搭一次火車，確實容易搞不清楚南下和北上的月台。（示意圖／記者姜國輝攝）

原PO無奈地說，如果是她自己去搭火車一定會確認班次，畢竟火車上面都有跑馬燈，每個車門旁邊也都有，基本上應該不會看不懂，沒想到朋友還是不會搭，「她（好姊妹）小時候被家人保護得很好，長大換老公保護，想教她還不願意，哪天要是家人不在了，我真的覺得她沒辦法去外面生活。」

其他網友看完也紛紛留言安慰原PO不要生氣，「朋友大概需要壓力才會長大」、「很受不了這種人，不會又不肯學」」；也有不少人分享自己過去不會搭火車的經驗，「這種東西就是要讓她自己摸索一次，以後就會了」、「我以前也不會搭火車，南下搭去北上，幾次經驗後就會了」、「我久久坐一次也會搞不清楚月台，但我有嘴，都用問的」。