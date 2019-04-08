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還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝光」

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周四起，中部以北雨連下5天，其中周五下雨範圍最廣，全台都有機會下。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

還會更熱！氣象局指出，周二各地大多為晴到多雲的天氣，吹著偏南風，各地高溫大多可達30度以上，尤其是在高、屏近山區，可能出現34、35度的高溫。這樣溫暖微熱的天氣將持續到周三上半天，周三下半天起，一道鋒面通過，加上東北季風增強，天氣將轉涼，周四開始雨連下5天，以中部以北雨勢較明顯，但周五下雨範圍最廣，幾乎全台都有機會下雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，周二白天西半部高溫都可以來到32、33度，東半部也會有30度左右高溫，這樣的炎熱天氣將持續到周三上半天，北部高溫也會有31、32度。但周三下半天起，有一道鋒面通過，再加上東北季風影響，天氣將變天稍轉涼。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四起，東北季風及華南雲雨區影響，北部高溫大降約8度。（圖／中央氣象局）

周四起，東北季風一連影響5天，北部高溫將下滑剩24度上下，中南部高溫也會略降至27、28度，各地低溫約18、19度。氣象局指出，周四起還有受到華南雲雨區東移影響，主要是中部以北及東半部地區會有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨；周五則是降雨最多的一天，雨區擴大，幾乎全台都有機會下雨。

周六到下周一仍會有雨勢，水氣強度還需觀測，降雨可能會有空檔，但預報不確定性較大，可隨時留意氣象局發布的最新天氣預報。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，中午高溫超過31-32度的天氣將持續到周三，這主要是受到太平洋高壓盤據的影響。下一波改變的時間點會在周三下半天開始，會開始轉東北風，同時鋒面雲系也將逐漸接近，這早一點會在周三下半天，晚一點可能會到周三深夜到周四，都還有些變動空間，但預期將延續到周末或到下周二三，都持續受到這波東北風及中國南方鋒面雲系不斷發展影響，天氣較不穩定，尤其是北部及東半部，要稍微留意可能會有明顯雨勢。

這一波改變也會讓溫度下滑，預計周四五開始，轉東北風後，北部及東北部雲量較多也偶有陣雨，溫度也將明顯下滑，低溫有機會到18-19度，高溫20-22度，和這幾天落差比較起來相當明顯，好像夏天又被打回到初春的感覺，會感受到溫度的大幅落差，長袖或外套可能還用得到。

另外，中南部也有點小變化，但受到東北風影響程度較少，最多稍降2、3度，不過也要看雲雨帶是否會往南發展，目前預測還是以北部為主，是否會影響中部的媽祖繞境活動，仍有待觀察，可能改變幅度不大，不過這兩天反而是空氣污染是要提防的。

ET快訊
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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

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