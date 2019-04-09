宜檢再約談　普悠瑪傷亡者家屬：政府應盡速給真相

▲9日上午宜蘭地檢署再約談普悠瑪傷亡者家屬，除讓家屬們表達意見外，在偵查不公開範圍外雙方也適度溝通、讓家屬了解目前偵辦程序及進度。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

偵辦台鐵普悠瑪翻覆事件的宜蘭地檢署，9日上午再約傷亡者家屬們，除了釐清案情外，也在偵查不公開的範圍外，與家屬保持適度溝通，並聆聽意見，直到中午時許才結束，家屬在步出地檢署大門時表示，要的只是希望政府盡速給他們真相」。另，宜檢強調，目前已全力動員，會儘速偵辦。

2018年10月21日，台鐵普悠瑪在宜蘭蘇澳鎮新馬站出軌翻覆，釀成18人死亡、200多人受傷；事故至今已近半年，目前全案仍由宜蘭地檢署偵辦中。

▲▼2018年10月21日，台鐵普悠瑪在宜蘭蘇澳鎮新馬站出軌翻覆，釀成18人死亡、200多人受傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

而釐清事故原因，宜蘭檢方9日上午10時許，通知多名傷亡者家屬到庭，10餘人在地檢署會議室談約2個半小時，中午12時20分許才結束約談。

不願表示身分的家屬受訪時說，檢方僅詢問他們有無其他意見表達，其餘部分則以偵查不公開為由，未多作說明，有些問題行政院公布的資料還比檢方提供的更為詳細。

有人則指出，親人在事故中慘死，外界質疑他們是希望爭取更多補償金，但他們只是盼政府盡快給出真相，釐清事故原因。

宜檢表示，過去也曾經透過遠距或分批約談家屬，主要是希望釐清案情，也請家屬表示意見，並基於被害者保護的立場，在偵查不公開範圍外適度溝通、讓家屬了解目前偵辦程序及進度，未來也不排除會再傳喚，當然希望盡量減少次數，讓家屬免於舟車勞頓。