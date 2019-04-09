個人票開搶！台鐵第四代票務系統上線「8hrs狂賣6800張」

▲台鐵第四代票務系統上線。（圖／翻攝自台鐵新官網）

記者胡順惠／台北報導

台鐵推出新版購票App「台鐵e訂通2019」，今（9）日0時正式上線，台鐵「新」官方網站也同時開放，旅客可訂購4月23日之後的個人乘車票。台鐵局統計，系統開放前20分鐘完成1637筆、3388張訂票；截至上午8時止，總計完成3667筆、6800張訂票，系統操作順暢。

4月9日至4月22日為新舊系統過渡期：

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欲訂購4月22日之前車票的旅客，應使用原有訂票系統（http://railway.hinet.net）

欲訂購4月23日（含）以後車票的旅客，可利用新四代票務系統（https://tip.railway.gov.tw）

新系統特色功能一覽

1.無紙化電子車票：提供行動裝置為載具的電子車票選項，可刷QR code進站。

2.預定便當：劃位同時也可預定便當，如果提前線上付費，服務人員還會把便當送到對應座位。

3.自動分段湊票：長途旅客最怕沒有位置，系統可協助訂多個短程票，增加旅客訂票效率。

4.智慧選位：訂票時新系統提供智慧選位（可選走道位或靠窗位），也能夠立即顯示購買到的車票座位。

5.防駭客、防機器人訂票：一分鐘支撐60萬筆的交易量，能提高訂票成功率約5至10％。