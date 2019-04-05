長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島航線」夏天衝一發

▲睽違12年！度假勝地塞班島直飛航班6月將重回台灣。（圖／業者提供）

記者賴文萱／台北報導

即將迎來初夏，不少人選擇赴海島度假，享受陽光、沙灘、比基尼，來徹底放鬆心情。近來不少航空公司看準旅遊熱潮，紛紛開航度假勝地直飛航班，《ETtoday新聞雲》就整理出今年新開航的海島航班，包含菲律賓長灘島、巴拉望、越南芽莊以及美國塞班島等都可以直飛抵達，省去麻煩又費時轉機程序，直達度假天堂。

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▲長灘島封島半年，重新以細白沙灘、純淨海水美貌迎接旅客到來。（圖／菲律賓觀光部提供）

● 長灘島

長灘島位於菲律賓中部，是一處擁有怡人天氣與清澈海水的海島，當地沙質潔白又細柔的白沙灘 ( White Beach )，屢獲知名國際旅遊刊物的好評，最適合戲水游泳，為近年來最受台灣旅客喜愛的海島景點之一。經過半年封島，長灘島於2018年10月起重開大門，展開雙臂歡迎旅客。

航班資訊：

台灣虎航

桃園-卡利波（長灘島）航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT541，每周二、四及周六凌晨00:15自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每周二、四及周六凌晨03:55自卡利波國際機場起飛。

遠東航空

FE321 桃園-長灘島／FE322長灘島-桃園

2019年1月12日開航，每5天一班，只要2個半小時即可抵達。

亞洲航空Airasia

自3月31日開始，AirAsia提供每周四班台北（TPE）－卡利波（KLO）航班。

▲菲律賓巴拉望是世界知名潛水地之一。（圖／業者提供）

● 巴拉望

位於民都格島與北婆羅洲之的巴拉望島被譽為是野生動植物的天堂勝地，在這裡，你將發現種類繁多，而且在世界上其它地方看不到的物種，巴拉望群島西巴淡島嶼是世界知名的潛水地。公主港是巴拉望州政府所在地也是該州主要對外通道、及與其他島嶼的連絡點。

航班資訊：

遠東航空

FE327 桃園-巴拉望/FE328巴拉望-桃園

2019年1月19日開航，每5天一班，只要3小時即可抵達。

▲芽莊被譽為越南小馬爾地夫。（圖／芽莊峴港假期提供）

● 越南芽莊

被譽為越南小馬爾地夫的芽莊，是越南東南部港口城市，位於胡志明市東北412公里，人口約30萬，市區東側的海岸線綿延5公里長，純淨白沙海灘與湛藍海岸，沿著海灣五星酒店林立，夢想中的海島度假天堂就是這模樣，氛圍如同關島物價卻便宜很多。

航班資訊：

越捷航空

百易新創集團與越捷集團合作推出包機套裝行程，從2019年4月3日起從桃園直飛並辦理快速通關簽證，每周三、六出發，預計6月底也能從高雄直飛。芽莊假期也與全台各家旅行社合作目前推出四天三夜與五天四夜遊程。

▲塞班島素有「西太平洋的新海角樂園」美譽。（圖／業者提供）

● 美國塞班島

素有「西太平洋的新海角樂園」美譽的塞班島，是馬里亞納群島一部份，屬美國領地，睽違12年後，台灣再度有直飛航班可抵達，直飛入境免簽證，飛行時間僅要3個多小時就到。年均溫攝氏27度，為金氏世界紀錄記載氣候最穩定區域之一，一年四季都適合旅遊，在美國聯邦政府環境保護下，保有自然純淨的潔白沙灘、藍色的珊瑚礁美景、原始的熱帶雨林，豐富且未經人工雕琢的大自然環境。

航班資訊：

帛琉亞太國際航空

預計6月正式開航，以A320客機於兩周3班往返台北-塞班間，直飛不用4小時就到。航班預計晚上20時00分自桃園機場起飛，抵達塞班為當地時間次日清晨01時45分；返程航班於下午17時15分自塞班起飛，晚間19時00分返抵桃園機場，A320機型可容納180名旅客。