遠航飛新潟航班降落後「機艙突竄濃煙」　影片曝光旅客全被嗆到咳嗽

▲遠航飛新潟航班在降落後，機艙突竄濃煙，45秒影片直擊旅客全被嗆到猛咳嗽。（圖／翻攝自twitter@yoshipuji）

生活中心／台北報導

遠東航空5日一架桃園飛新潟航班，在降落後不明原因機艙內充滿濃煙，一名日本網友在twitter上傳影片，畫面可以看到許多旅客被嗆到咳嗽，有旅客不停揮手想散去濃煙，甚至用毛毯掩住口鼻，遠航空服員則隨即發送毛巾給旅客。但究竟是為何導致有此狀況，遠航在截稿前並未回應。

FE621



遠東航空



2019/4/5



新潟空港着陸後に機内に煙が蔓延。



みんな咳き込んでた、



何の説明も無かったが、何とか無事に降りれた、機内は騒然。



やっぱり日本の航空会社の方がしっかりしてるな。 pic.twitter.com/8jxcs110rH 請繼續往下閱讀... 2019年4月5日

一名日本網友@yoshipuji 在twitter上傳一段45秒的影片指出，他5日搭乘遠航飛新潟FE621航班，但在降落新潟機場後，機艙內突然濃煙蔓延，大家都在咳嗽，「機內一片混亂，雖然沒有說明原因，但總算是安全降落了。」另有名網友轉發該twitter指出，這是遠航日常。