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全家更狂了！郵局便利包能寄「店到宅」　24hrs可寄、費用比店到店便宜

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▲▼中華郵政與全家便利商店合作推出郵局便利包店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政與全家便利商店合作推出郵局便利包店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

寄件更方便了！中華郵政與全家便利商店攜手合作，推出「郵局便利包店寄宅」服務，4月9日起，民眾就可透過全國3347家全家門市，24小時交寄郵局便利包，直接將郵件送到收件人的家中。開辦初期，郵局1號便利包優惠價45元、郵局2號便利包優惠價57元，比目前全家店到店寄件60元還更加便宜。

▲▼中華郵政與全家便利商店合作推出郵局便利包店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

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▲即起在全家便利商店可以購買郵局便利包，享受店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

▲全家與中華郵政合推便利包店到宅配送，寄件操作流程。

中華郵政指出，民眾即日起到郵局窗口或全家門市購買郵局1、2號便利包包材後，可到郵局窗口或全家門市交際重量不超過1公斤的郵局便利包郵件。民眾在全家門市交寄時，點選操作互動式資訊服務站（FamiPort）螢幕畫面郵政郵徽圖形，進入郵局便利包交寄畫面，並輸入收、寄件人等郵件資訊及列印託運單後，持郵局便利包及託運單至全家門市櫃檯繳費，即可完成交寄。

▲▼中華郵政與全家便利商店合作推出郵局便利包店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

▲郵局便利包店到宅，初期推出優惠價格分別是45元、57元，比現行店到店寄送費用便宜。（圖／記者賴文萱攝）

全家便利商店副本部長林志清說，這次與郵局首創的服務主要主攻小型包裹宅配市場，且寄件全年無休，一次解決小賣家的兩大痛點。店到宅的包裹會由物流體系收回倉，再由郵差送至指定地點，一般地區約2~4天可送達（離島與花東偏遠地區除外）。在開辦初期至少3個月，使用店到宅包裹配送服務有優惠價格，1號便利包（16x28 cm）優惠價45元、2號便利包（23x32 cm）優惠價57元，重量限不超過1公斤。

▲▼中華郵政與全家便利商店合作推出郵局便利包店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政與全家合推出郵局便利包店到宅，賣家24小時都可到全台各大門市寄件。（圖／記者賴文萱攝）

對比現行全家店到店配送，1.5公斤以下（長+寬+高<105 cm），寄件價格為60元，新推出的郵局便利包店到宅服務，大小更加適合商品體積較小的賣家使用。賣家李小姐說，她平時是上班族，利用空閒時間在賣扭蛋，以扭蛋大小很適合用便利包來裝，會更加省錢，再加上全家據點更多，而且是24小時營業，寄件時間彈性更大。

▲▼全家欸配送服務內容與價格。（圖／全家提供）

▲全家提供的包裹寄取服務內容與價格。（圖／全家提供）

▲▼中華郵政與全家便利商店合作推出郵局便利包店到宅服務。（圖／記者賴文萱攝）

▲平時販售扭蛋的賣家李小姐說，扭蛋體積小，很適合用郵局便利帶來寄送，而且全家據點多，24小時都可寄送很方便。（圖／記者賴文萱攝）

不過，在商品送達時間上，全家店到店服務還是有其優勢，最快當天寄、當天送達；郵局便利包店寄宅服務，最快當天寄、後天送達。全家指出，未來會評估服務成效，如果成效良好，不排除會導入更多郵局便利包規格。

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關鍵字：全家便利商店,全家店到店,中華郵政,郵局便利包,全家郵局店到宅

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