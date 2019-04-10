普悠瑪出軌重懲究責30人　林佳龍首證實范植谷「1大過2小過」

▲交通部長林佳龍證實，普悠瑪出軌案加重懲處，首證實台鐵前局長范植谷擴大為1大過2小過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故至今事隔逾5個月，交通部已提出相關人事最新懲處名單，交通部長林佳龍上午在立法院首度證實，相關人事懲處共30人，其中台鐵前局長范植谷加重罰，從1小過變成1大過2小過。

林佳龍上午出席立法院交通委員會備詢，針對立委鄭寶清詢問有關普悠瑪懲處案，他首度證實，由於普悠瑪的採購及主要驗收是在台鐵前局長范植谷任內，因此將他的懲處從1小過變成1大過2小過，台鐵前局長周永暉也同樣會加重罰。

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▲台鐵普悠瑪事故懲處加重罰，共究責30人。（圖／記者黃彥傑攝）

在普悠瑪事故後，交通部主動啟動行政責任調查，但原來第一次公布懲處名單的時候，被外界質疑高高舉起輕輕放下，針對前局長范植谷、周永暉僅各記小過1次，鹿潔身記1大過，林佳龍則怒退報告要求重新檢討。

日前，交通部政務次長王國材也證實，懲處名單從20多人增加至30人，主要是當時希望進入司法調查的10位同仁，能夠在司法調查告一段落後再放入行政處罰，不過事後整體報告許多人覺得不完整，比如說，第一線人員到底要負什麼責任，所以新一波名單就把10名同仁也放進來，從原來20個，變成30個。

▲林佳龍先前不滿普悠瑪懲處名單，要求退回重新檢討 。（圖／記者黃克翔攝）

新一波懲處主要針對普悠瑪採購時ATP沒有連線，以及ATP遠端監控系統本身功能不彰，加強懲處。在司機尤振仲部分，主要是因為他把ATP關閉，讓最後一道防線喪失，彎道地方原來75公里的速限，已超速到140公里，所以經過6次會議後，最後決議把司機加入懲處名單。

