影／全台飆30°C↑再熱一天！　周四起北→南變天「一張圖看雨怎麼下」

記者賴文萱／台北報導

再熱一天！氣象局表示，周三各地仍維持高溫炎熱天氣，白天都有30度以上，其中台南、高雄、屏東及台東4縣市更發布高溫黃燈，有出現36度以上高溫機率。周三下半天起逐漸變天，周四開始中部以北地區會出現明顯雨勢，周五雨區更擴大到全台，一直到下周二各地都有斷斷續續下雨機會。

▲氣象局周三針對南高屏東4縣市發布高溫黃燈，有出現36度以上高溫機率。（圖／中央氣象局）

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氣象局預報員劉沛滕表示，周三各地白天大致上還是炎熱天氣，高溫仍有30度以上，氣象局也針對台南、高雄、屏東近山區或河谷地區，以及台東等4縣市發布高溫黃燈訊息，提醒該地區民眾可能有36度以上高溫發生。

▲氣象局製作一張圖，看周四到下周一雨會怎麼下。（圖／中央氣象局）

不過，周三下半天起，鋒面通過台灣北部，天氣將開始有所變化，傍晚起北部、宜蘭降雨機率稍增並會漸轉涼。周四起，受到東北季風以及華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區會出現斷斷續續的雨勢；周五降雨範圍則會更大，連南部也會有局部短暫陣雨。

▲周四起，北部明顯降溫，白天高溫從31度降至23度，降幅約有8度之多。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，一直到下周二全台都有下雨機會，雖然不是一整天劈哩啪啦的下，但就是斷斷續續偶爾來一下，把握空檔，帶把小傘，還是唯一解。

在溫度部分，周四到下周二，北部、東北部整天溫度下降，約19-24度，中南部白天高溫仍有29-31度，但低溫則約20-21度。這波變天，越往南部感受小一點，但是還是有點下降，有下雨有降溫，只要陽光在，溫度還是比較高的。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，周三晚上開始，迎風面的北部及東北部會較有感覺，雲量增多，也有些地形陣雨開始發展。周四五開始，鋒面雲系接近，同時中國大陸南方在廣東福建附近的低壓系統會發展，明顯會有雲雨帶東移，會逐步轉為不穩定的天氣型態，這類中小尺度的系統發展，斷斷續續會有雲雨帶移入，可能會延伸到下周三都是較不穩定的時期。

大致上，周三到周五的降雨，應該是以中部以北為主，中南部影響較小，這當中都有空檔，而周六日到下周，就要看南方雲系的發展，還是以北部為主，但不排除雲系也會影響全台，南部也有雨勢，這些變動空間仍較大，過一兩天再來觀察較為合適。

這波東北風也會讓溫度下滑，北部感受會很明顯，會由這兩天22-33度，一下子跌到18-23度上下，不算是冷，但轉涼的感受相當明顯，大約是今天的短袖到長袖加外套的差別。中南部變化不若北部明顯，略為下滑2到3度，改變幅度較小。

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