勇敢面對普悠瑪翻車疏失！　林佳龍扛責：幫台鐵重新站起來

▲交通部長林佳龍針對普悠瑪缺失說明。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故至今事隔逾5個月，台北地檢署指出，台鐵局從施工、驗收、監督等環節確實有缺失，將該案移送宜蘭地檢併案偵辦。交通部長林佳龍今受訪時表示，應該勇敢的面對，給社會更清楚的交代，支持立法院三讀通過的運安會，也跟日商展開求償的訴訟，「讓台鐵重新站起來，重新贏回大眾的信任。」

「這是全台灣民眾的共同傷痛！」林佳龍出席「台灣小鎮新靚點 十萬青年『刷』出來」記者會時指出，自從他上任交通部長之後，認為家屬們跟社會大眾希望能夠調查真相，追究責任而且檢討改進，交通部也主動啟動行政責任調查，擴大與加重懲處，調查後發現整起事件有更系統性的原因，包含整個普悠瑪列車的採購、驗收到營運都有疏失。

請繼續往下閱讀...

▲普悠瑪翻覆事故至今超過5個月，將擴大懲處。（圖／記者張君豪攝）

林佳龍表示，應該勇敢的面對，給社會更清楚的交代，在這個基礎上，希望大家記取教訓、檢討改進，交通部支持立法院三讀通過的運安會，也會跟日商展開求償的訴訟，讓台鐵重新站起來，重新贏回大眾的信任。台鐵局稍早也對此回應，台鐵局先前即已全力配合台北地檢署進行司法調查，有關台北地檢署將該案移轉宜蘭地檢署併案偵辦1節，將持續配合宜蘭地檢署調查，期盼檢方能夠盡速完成調查，以及早釐清事故真相。