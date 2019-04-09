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快訊／挨批不面對　蔡英文霸氣回擊：我從來沒有怯戰紀錄

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨內初選蔡賴協調難產，傳出週三中執會將討論延後初選時程，行政院前院長賴清德仍堅持一定走完初選。總統蔡英文9日臨時在總統府召開記者會，針對外界質疑她面對爭議選戰沉默，蔡英文霸氣回應，「有人覺得我怯戰，這一點我要說明，我倒是從來沒有怯戰紀錄」。

距離民進黨規劃的2020總統黨內初選協調時程只剩下5天之際，蔡英文與賴清德8日下午悄悄地進行了「蔡賴會」。對此，賴清德晚間出席哈佛大學校友餐會前受訪時表示，黨主席有安排，自己是黨內初選的參選人，而會後他再次受訪時則重申，自己堅定走完初選程序的原則與決心沒有改變。

蔡英文9日記者會上表示，她因為希望多給黨及協調小組更多空間及彈性，所以這段時間選擇不回應，為了避免擦槍走火 ，希望給協調小組比較大的空間，某種程度上選擇緘默，也因此讓外界質疑自己怯戰，但她霸氣強調，「我倒是從來沒有怯戰的紀錄」。

蔡英文指出，她從2008年民進黨面對困難情境，一路到2016年總統大選，一路面對很多選戰，「選戰對我而言，沒有怯戰的問題，那我領導民進黨超過十年，我最大的期待，就是團結跟勝選，這是我不變的信念」。她強調，為了2020可以打一場勝利的選戰，儘管面對外面各種貼標籤、攻擊，她都選擇忍耐，為的就是要給協調小組空間，做出最好的結果。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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