蔡賴會談什麼？　蔡英文向賴清德說：要誰退？還是要合作？

▲蔡英文針對民進黨總統初選召開記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文9日召開記者會時透露，在8日下午跟前行政院長賴清德的會面中，拋出這一局誰要退，還是要合作，倘若要合作，那麼全黨就要傾全力走合作的方向。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會時表示，利用今天機會跟大家做一個說明，知道這段時間要避免擦槍走火，要給協調小組一個比較大的空間，所以都保持緘默，「因此覺得我好像怯戰，但我是沒有怯戰的紀錄，我對選戰而言沒有這問題。」

蔡英文說，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格，在2012年時競爭的是現任行政院長蘇貞昌，當時初選帶來的負面效果，歷次民進黨大選，進入競爭性階段，大選就沒有贏過。

蔡英文表示，她是現任總統，民進黨是執政黨，不是在野黨，執政黨如何處理初選，一定會影響政府運作，她的立場很清楚，要以團結為目標，要尋求勝選最大可能性；第三，要將初選對執政的衝擊降到最低，「這是我一貫的態度，在昨天會面中也是這樣的表達。」

此外，蔡英文也提醒，打過初選都知道，初選會造成的問題，不是只有候選人之間，還有支持者間的問題，忘了不是只要打初選，還要大選；她進一步指出，在昨天會談中，她也告訴大家，這一局我們要問我們這局，要誰退，還是要合作，如何合作是我們選項，那全黨就要傾全力走合作的方向，如果我們相信合作才是勝選最大可能向，大家就要往這方向走。

至於在合作方面，記者追問，她願意跟任何人合作，那麼是「蔡賴配」是勝選團結方案，還是「賴蔡配」？蔡英文則表示，她覺得這一局，還是讓協調小組，她希望黨能夠有最大空間跟彈性，協調小組去協調出最合適的組合。