快訊／要賴清德問自己誰要退　蔡英文親上火線：「可以跟任何人合作」

▲蔡英文針對民進黨總統初選召開記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨內初選，引起近來的紛擾，總統蔡英文9日上午親上火線，在總統府召開記者會，說明初選的態度。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會，除說明對初選的態度，並澄清協調期間各種不實的傳聞。她表示，利用今天機會跟大家做一個說明，知道這段時間要避免擦槍走火，要給協調小組一個比較大的空間，所以都保持緘默，因此覺得我好像怯戰，但我是沒有怯戰的紀錄，我對選戰而言沒有這問題。

蔡英文說，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格，在2012年時競爭的是現任行政院長蘇貞昌，當時初選帶來的負面效果，歷次民進黨大選，進入競爭性階段，大選就沒有贏過。

蔡英文強調，期待可以找出勝選的方案，在2020可以打一場勝利的戰爭，這段期間僅管給她貼標籤，攻擊她，但她選擇忍耐；她說，民進黨是執政黨不是在野黨，提名一定會影響政府運作跟政策實施，立場很清楚就是必須團結，並且尋求勝選最大可能性，並延續執政理念，並將初選對現在執政衝擊要降到最低。

蔡英文說，她昨天在跟賴清德會面中也是做出這樣的表達，面對現在的這一局不是個人使命感的問題，而是牽動民進黨跟台灣國家的未來，全黨應該要嚴肅以對，過去有一些放話，不適當的放話，希望可以適可而止，也會約束自己的幕僚注意。

蔡英文表示，重點不在是誰贏初選，而是打贏大選，最重要使命是要解決這個問題，讓民進黨保持團結，需要黨意志力投入，不是她跟賴院長之間的問題，而是全黨，牽動不是本黨，而是國家政局，因為是執政黨，「我是總統，提名會影響國政。」

蔡英文說，打過初選都知道後果，問題不在候選人，真正問題在於支持者間的矛盾跟對立，如果想的是初選而忘記大選，我的心情是希望可以站在團結，初選的裂痕歷歷在目，因此昨天會面有賴院長，還有三位協調小組成員在場，有告訴這幾位成員，這一局要問一下自己，誰要退還是誰要合作，合作如果是選項，就應該要全黨傾全力合作，全黨應該要往這個方向去走，「蔡英文可以跟任何人合作」。

蔡英文表示，過去跟蘇貞昌競爭過，現在是行政院長，賴前院長也做過他的行政院長，也還是做了最久的一位，合作才可以成就大局。

蔡英文說，黨的角色不是只辦選務，不是只當裁判，必須站在執政黨高度，領導功能以勝選為考量，期待黨可以把空間跟彈性可以維持到最大，讓各式各樣方案可以討論，透過討論過程中，凝聚黨的共識跟團結，另一方面初選階段是協調階段，裡面協調小組成員其實都是聲望高，黨敬重的，對黨是有領導性作用，對於凝聚支持者共識，是可以發揮很大功能。