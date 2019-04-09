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連任2020！蔡英文4個態度：民進黨需要　我就披掛上陣

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▲▼蔡英文4個態度面對民進黨初選。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文4個態度面對民進黨初選。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文9日上午召開記者會，霸氣回應對民進黨初選的態度，「有人覺得我怯戰，這一點我要說明，我倒是從來沒有怯戰紀錄」。而蔡英文也透過臉書再次重申對初選的四個態度，並強調「只要民進黨需要我，我就披掛上陣，全力以赴。」

首先，蔡英文表示，2008、2010、2012、2016，每一次只要民進黨需要我，我就披掛上陣，全力以赴，「怯戰從來不是我的風格。」

第二，蔡英文說，「團結才能贏得大選」，民進黨歷次總統大選，只要進入初選的競爭階段，大選從來沒有贏過。現在是初選的協調階段，黨中央必須找出團結勝選的最好方案；過去初選的裂痕歷歷在目，要花非常多時間才能彌補，合作方案才是最大勝選機會所在，民進黨只有合作，才能成就大局。

第三，蔡英文指出，「提名作業必須對執政衝擊最小」，因為是執政黨，提名當然要考慮對國政造成的影響，所以更必須以團結勝選為目標，選擇一個對執政衝擊最小的方案，贏得大選，延續執政理念。

第四，蔡英文認為，「黨必須發揮領導功能」，如果最後勝選才是唯一考量，黨中央就不能只是辦選務、當裁判，要保持更大的彈性，來尋找最佳勝選方案。這一局黨怎麼做，也攸關民進黨如何定義過去三年的執政。

蔡英文喊話，要對過去三年的施政有信心，也要對民進黨有信心，「團結、合作，我們就能贏得大選。」

▲▼民進黨總統初選，蔡英文記者會說明。（圖／翻攝自蔡英文Facebook）

▲民進黨總統初選，蔡英文記者會說明。（圖／翻攝自蔡英文Facebook）

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關鍵字：蔡英文,民進黨,2020

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