快訊／賴清德1500召開記者會　正面回應蔡英文

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日上午召開記者會，宣示總統黨內初選的態度之後，行政院長賴清德也隨即將在下午3時召開記者會回應；而民進黨主席卓榮泰也預計在下午4時於黨中央召開記者會。

蔡英文上午11時15分於總統府3樓虹廳舉行記者會，除說明對初選的態度，並澄清協調期間各種不實的傳聞。她在會中強調，她領導民進黨超過10年，最大期待就是團結，並且可以勝選，怯戰不是她的風格，在2012年時競爭的是現任行政院長蘇貞昌，當時初選帶來的負面效果，歷次民進黨大選，進入競爭性階段，大選就沒有贏過。

蔡英文也表示，期待可以找出勝選的方案，在2020可以打一場勝利的戰爭，這段期間僅管給她貼標籤，攻擊她，但她選擇忍耐；她說，民進黨是執政黨不是在野黨，提名一定會影響政府運作跟政策實施，立場很清楚就是必須團結，並且尋求勝選最大可能性，並延續執政理念，並將初選對現在執政衝擊要降到最低。

蔡英文說，打過初選都知道後果，問題不在候選人，真正問題在於支持者間的矛盾跟對立，如果想的是初選而忘記大選，我的心情是希望可以站在團結，初選的裂痕歷歷在目，因此昨天會面有賴院長，還有三位協調小組成員在場，有告訴這幾位成員，這一局要問一下自己，誰要退還是誰要合作，合作如果是選項，就應該要全黨傾全力合作，全黨應該要往這個方向去走，「蔡英文可以跟任何人合作」。

在蔡英文記者會結束後，賴清德也敲定在下午3時召開記者會，予以回應；而卓榮泰也將在下午4時於黨中央召開記者會。