「不團結絕對輸」 陳其邁：希望蔡賴有智慧的解決初選爭議





▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨內初選蔡賴協調難產，傳出週三中執會將討論延後初選時程，行政院前院長賴清德仍堅持一定走完初選。行政院副院長陳其邁9日受訪時強調，民進黨若不團結絕對會輸掉2020，他希望蔡英文及賴清德能有智慧的解決初選的爭議跟競爭。

距離民進黨規劃的2020總統黨內初選協調時程只剩下5天之際，蔡英文與賴清德8日下午悄悄地進行了「蔡賴會」。對此，賴清德晚間出席哈佛大學校友餐會前受訪時表示，黨主席有安排，自己是黨內初選的參選人，而會後他再次受訪時則重申，自己堅定走完初選程序的原則與決心沒有改變。

陳其邁受訪時表示，初選還有幾天的協調時間，蔡英文及賴清德都是有智慧的政治人物，假如說民進黨不合作，恐怕會讓更多民進黨的支持者失望，所以他希望兩位都能有智慧的解決初選的爭議跟競爭。

記者追問，是否要對堅持初選到底的賴清德喊話，陳其邁回應，他剛剛的話就是對兩位一起說，「不管是有志選總統，或是要連任的政治領導人，都希望能夠把人民的意見，列入他整個不管是初選或參選總統的過程裡面，基層是非常期待兩位能團結又合作，因為不團結絕對會輸，團結也不一定會贏，對民進黨是很嚴峻的考驗」。