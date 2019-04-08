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雲端最前線／ET民調/2020民進黨人選 蔡英文、賴清德支持度平手

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新聞節目中心／綜合報導
2020國、民兩黨將派誰角逐總統大位備受外界矚目，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2020總統大選，在民進黨方面，現任總統蔡英文以23.9%的支持度，領先前行政院長賴清德的22.8%，兩人支持度僅差1%、幾近平手。然而，不論是由蔡英文或賴清德出馬，目前兩人支持度都輸給無黨籍的柯文哲與國民黨的韓國瑜。此外，目前兩黨不僅總統初選喬不攏，現在連國民黨立委提名也出現了『黨內互打』的現象。對此議題，《雲端最前線》8日邀請立法委員吳志揚、立法委員費鴻泰、台北市議員梁文傑、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選最新民調結果。

▲▼蔡英文、賴清德、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德、高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在民進黨方面，爭取連任的蔡英文總統支持度為23.9%，而前行政院長賴清德支持度則為22.8%，兩人支持度幾近平手，另有48.9%的受訪者表示都不支持。另從政黨傾向來看，蔡英文在民進黨及泛綠傾向者分別獲得58.6%及57.4%的支持度，均大幅領先賴清德二成二以上；至於賴清德則在政黨中立者以22.0%的支持度領先蔡英文的16.8%。

進一步比較藍白綠不同對戰組合的候選人支持度，若民進黨是由蔡英文競選連任，與韓國瑜及柯文哲競逐時，韓國瑜支持度為41.1%，領先柯文哲的26.8%，蔡英文支持度則為21.6%居於第三；反觀民進黨若是由賴清德參選，同樣與柯文哲、韓國瑜競逐時，韓國瑜仍以40.4%的支持度領先柯文哲的26.6%及賴清德的22.8%，各至少有13個百分點以上差距。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼好朋友野餐日，台北市長柯文哲蒞臨致詞。（圖／記者林敬旻攝）

此外，若假設台北市市長柯文哲最後決定不參選，在國、民兩黨傳統藍綠對決組合的候選人支持度方面，若民進黨仍是由蔡英文競選連任，對上國民黨韓國瑜，支持度分別為蔡英文30.4%、韓國瑜49.7%，韓國瑜將領先蔡英文19.3個百分點；反觀如果民進黨是由賴清德出馬，對上國民黨韓國瑜，支持度分別為賴清德31.9%、韓國瑜48.3%，韓國瑜也將領先賴清德至少16.4個百分點。顯示不論民進黨是由蔡英文或賴清德出馬，目前兩人支持度都輸給無黨籍的柯文哲與國民黨的韓國瑜，皆位居第三。

值得關注的是，國民黨2020想重返執政，目前除了總統候選人喬不攏外，立委提名也出現了『黨內互打』的現象。在距離4月20日黨員投票不到一個月的時間，雙北地區也出現三位青壯派要挑戰現任資深立委，高喊2020「世代交替」的聲浪，競爭相當激烈。對此議題，《雲端最前線》8日邀請立法委員吳志揚、立法委員費鴻泰、台北市議員梁文傑、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選最新民調結果。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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