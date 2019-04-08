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答應女友約小王一起3P　2人趁他睡著「偷偷來」吃醋把人打死

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答應女友約小王一起3P　2人趁他睡著「偷偷來」吃醋把人打死。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子雖然答應一起3P，卻因為吃醋殺死小王。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本一名男子應約參加一對情侶的3P邀請，結果卻慘遭打死，還被棄屍在路邊垃圾桶中。涉案情侶被捕後，男友坦承，他因為大吃對方與女友的醋，才會失控殺人。

36歲的康西丁(Jason Considine)與27歲女友霍根(Natasha Hogan)交往8年並育有一子，康西丁表示，之所以會邀請45歲男菲利普斯(Ashley Phillips)一起3P，是因為擔心另外2人私底下「偷偷來」。

3人在2017年5月24日交換了近100條簡訊，裡面明確提到3人間的性愛約定並且用毒，然而隔日凌晨，正在睡夢中的康西丁突然醒來，發現女友和菲利普斯竟然在客廳作愛，忌妒心大發的他，便用木棍擊昏菲利普斯並將其勒死，和女友一起將屍體丟棄隔幾條街的垃圾桶中。

事發2天後，一名清潔工人發現了菲利普斯遺體，警方根據線索逮捕康西丁與霍根，他們原本聲稱，菲利普斯完事後便獨自離開，但後來霍根主動向警方坦承康西丁犯行，並指控對方也軟禁她的人身自由。

法庭資料顯示，霍根與康西丁自從交往開始，便多次因涉毒與家庭暴力問題被捕，霍根2015年在康西丁因盜竊和詐騙罪入獄時，透過臉書結識菲利普斯，並在康西丁坐牢時就已發生過性關係。

本案5日開庭審理，康西丁的辯護律師表示，被告因為從小遭父親家暴，長大後工作不穩定等原因才會碰毒，霍根的辯護律師也為她求情，她身為2個小孩的單親媽媽，後來已逐漸遠離毒品。法官目前尚未做出判決，若是罪成，康西丁恐面臨最高終身監禁、霍根則可能入獄20年。

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關鍵字：3P,小王,吃醋,墨爾本,澳洲,Natasha Hogan,Jason Considine,紐澳要聞

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