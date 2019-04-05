人妻車震外送員　行車紀錄器成「啪啪轉播台」...老公看完暴怒砍人

▲開車示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

大陸中心／綜合報導

安徽合肥市有位徐先生，某天上班時發現車內凌亂不堪，用行車紀錄器看完「車震實錄」後1秒變身「綠光俠」，且老婆外遇的對象竟然是常來送貨的52歲快遞員。氣得他把人約出來談判爆打，結果情緒失控砍死小王；案件3日上午進入審理程序。

根據《合肥晚報》報導，徐先生是一位挖掘機駕駛，在合肥租屋與妻子同住，妻子小馬（化名）2018年10月20晚借走汽車外出，但隔天上班時車內一片凌亂，用行車紀錄器看完「車震實錄」後1秒變身「綠光俠」。

▲徐先生原本想教訓小王，卻因為情緒失控而殺人。（圖／CFP）

徐先生氣炸了！假冒小馬約出這位52歲沈姓外送員後；10月21日上午9點，兩人在合肥市瑤海區大通路原搪瓷廠宿舍附近談判。老沈（外送員化名）一出現就被徐先生壓在地上打，還持刀瘋狂追砍。

最後老沈不支倒地，腰、背等部位受到嚴重刀傷，當場身亡；徐先生也被警察帶回調查。

合肥市中級人民法院4月3日上午開庭審理此案件，檢方認為，應以「故意殺人罪」追究徐先生的刑事責任。徐先生也當庭認罪，並表示，妻子是取快遞時候與對方認識，也知道兩人有曖昧關係，一氣之下想教訓對方，沒想到卻情緒失控，鬧出人命。

▼徐先生受審情況。（圖／合肥晚報）