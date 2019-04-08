分屍案兇手「拆開電子腳鐐」逃亡！　雪梨警方全城搜索

▲ 彼得斯曾謀殺、分屍兩名男子。（圖／翻攝自臉書／NSW Police Force）



國際中心／綜合報導

澳洲雪梨一名分屍案兇手彼得斯（Damien Anthony Peters）近日拆開電子腳鐐，正在逃亡當中，當地警方正在全城搜索。50歲的彼得斯曾先後謀殺了兩名男性愛人，他18年前持刀刺進一名50歲男子的頸部，分屍後棄置垃圾桶，還將部分器官沖入馬桶，約8個月後，彼得斯又以相同血腥的手法謀殺了另一名57歲的男子。

據《雪梨晨峰報》報導，當年33歲的彼得斯持刀刺進阿凱（Tereaupii Akai）的脖子兩次，之後肢解屍體。他聲稱，自己試圖離開阿凱許多次，但每次都被利用，無法斬斷關係。彼得斯約8個月後在幫另一名男友佛斯特（Bevan James Frost）按摩時，朝對方背部和頸部刺下去。他說，因為佛斯特也虐待、利用了自己。

彼得斯被捕後於2001年認罪，遭判處21年有期徒刑，目前正假釋。他7日下午4時15分左右出現在雪梨郊區蘭德威克（Randwick）的威爾斯親王醫院（Prince of Wales Hospital），警方當晚就在附近發現被拆下的腳鐐，研判是彼得斯剪開的。

警方表示，彼得斯約175公分至185公分高，肌肉發達、留有棕色短髮，右臂上有一隻被蛇纏繞的豹子刺青，左臂上則有部落風格的刺青。目前當局不清楚彼得斯逃脫的動機，警方呼籲，如果有人看見他，必須立刻通報，而不要接近他。