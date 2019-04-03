7歲兒遭餓壞美洲獅撲咬攻擊　勇媽「撬開獅嘴」徒手擊退2獅

▲一名母親發現兒子慘遭攻擊，竟然徒手擊退2隻美洲獅。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大溫哥華島一名7歲男童在自家後院玩耍時，遭突然闖入的美洲獅（Cougars，又稱山獅）攻擊。母親聽到慘叫聲出來察看，發現美洲獅撲在兒子身上正在進行攻擊，基於母性本能她完全顧不得自己，衝上去狠狠撬開其下顎，嚇得對方鬆口逃走。

這起事件上月29日發生在考伊琴湖(Lake Cowichan)附近的一處民宅，女子母親切爾西(Chelsea Bromley)下午3時30分左右突然聽到一聲慘叫，跑到後院發現7歲兒札克(Zack Bromley)正在被一隻美洲獅攻擊，而且圍欄外還有一隻，她立即上前撬開美洲獅的嘴，並且徒手逼退2隻美洲獅。

切爾西的丈夫布羅姆利(Kevin Bromley)表示，「當下她立即衝上去保護兒子，我認為任何媽媽都會這樣做，這是媽媽對孩子無私的愛。」札克送醫後，雖然身上有一些傷口和咬痕，但沒有骨折性命也沒有大礙，隔天便能出院回家休養。

切爾西身上也受了小傷，目前正在康復中，她形容當時是此生經歷過最恐怖的經驗，「那一刻，我聽到孩子在哭，整個人就立刻飛奔過去。」負責西岸地區的保護官約克(Ben York)表示，其中一隻美洲獅在事件發生後不久，就被趕到現場的保護官射殺，第二隻美洲獅後來也被找到並擊斃，「這兩隻美洲獅約6個月大，看起來非常虛弱，可能因為身邊沒有母親的照顧，長期餓肚子才會跑到這裡覓食。」