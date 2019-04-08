貪心大媽撿到鑽石項鍊不肯還　失主下跪懇求她嗆：分我一半！

▲婦人撿到鑽石項鍊卻不肯歸還。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸江蘇南京一名大媽日前在商場撿到一條鑽石項鍊，不但打算偷偷據為己有，就連失主報警後，警方上前向她盤問，還是持續否認，最後因為擔心觸法才坦承有撿到項鍊，卻大膽要求「我撿到的要分我一半」。

一名女子5日上午報案，稱她在商場裡遺失一條價值價值人民幣2980元（約台幣1.3萬元）的鑽石項鍊，查詢監視紀錄器發現是被一名婦人撿走。警方將婦人攔下並想要討回項鍊，對方卻辯稱自己沒有拿，即使播放影像給她看仍矢口否認，強調影片中的人不是她。

面對警察一再的逼問，婦人後來才改口說，「你走到那看到這個項鍊，你撿不撿？」「我任何責任都沒有」、「我不是偷的，我憑什麼到派出所」，就連失主出面懇求她物歸原主甚至下跪，她還是不肯歸還，直到警方告知行為觸法，還貪心要求失主要給她項鍊一半的報酬。

婦人蠻橫的行徑讓附近許多民眾都看不下去，紛紛出言指責，「你這個老年人，你講不講道理」、「阿姨妳多大年紀了，怎麼能幹這種事，撿東西要還給人家的」，最後受不了群眾壓力才終於歸還，失主則提供人民幣50元（約台幣230元）做為報酬，事件才終於落幕。

▼即使失主下跪懇求，婦人仍然不肯歸還。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》）