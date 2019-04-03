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小姊弟超市搶推車　6歲女被恐怖父親「破娃娃對待」扔7層階梯

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小姊弟超市搶推車　6歲女被恐怖父親「破娃娃對待」扔7層階梯。（圖／翻攝自YouTube／Hot News Media）

▲男子把女兒扔下樓梯後，就自己回到超市。（圖／翻攝自YouTube／Hot News Media

國際中心／綜合報導

烏克蘭46歲父親阿爾喬姆(Artem)日前帶2名小孩去超市購物，結果6歲女兒與3歲兒子在推推車時起了爭執，監視器拍到，他竟然把女兒像對布娃娃一樣，拖到超市外後往樓梯處甩，對方當場摔下7層階梯，誇張行徑引發眾人側目，並且還有可能面臨1年勞役。

這起事件發生在烏克蘭羅夫諾州(Rivne Oblast)的Gurtovnya超市，阿爾喬姆在眾目睽睽之下，竟然把6歲女兒拖出店外，再狠狠扔在樓梯上，對方跌落至地面時還傳出了一聲巨響。畫面中可看到，女童被摔後看起來十分無助，震驚地看著她的父親，對方只看了她一眼就走回超市。

警方發言人梅利尼亞(Zoriana Melnyk)表示，監視器畫面在臉書上曝光後引來警方的注意，在當地居民的指認下，很快便找到了阿爾喬姆。阿爾喬姆辯稱，「我只是想把她帶到一旁，但當我們走出店外，她因為想要掙脫，才會自己跌倒。」

阿爾喬姆的母親Galyna Stonogova也為他求情，強調兒子平時是一個好父親，「他因為妻子住院，一個人要照顧4名小孩承受很大的壓力，我不是說他的行為是對的，但我相信每個人在疲憊的情況下，難免會有情緒崩潰的時刻」不過兒童社福人員表示，6歲女童目前已被登記在受虐孩童名單中，未來生活將會受到社福單位的監督與保護。

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關鍵字：超市,推車,樓梯,烏克蘭,Rivne Oblast,虐童,Artem

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