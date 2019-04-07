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大胃王水蟒過馬路被撞死！X光意外揭「最後一餐」網驚呆了

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▲▼大胃王水蟒過馬路被撞死！X光意外揭「最後一餐」網驚呆了。（圖／翻攝自臉書／Wildlife Rescue Darwin）

▲水蟒出車禍送醫，X光意外拍下牠的「最後一餐」。（圖／翻攝自臉書／Wildlife Rescue Darwin）

國際中心／綜合報導

澳洲達爾文（Darwin）野生動物保護組織上月29日發現一條大水蟒疑似遭車輛撞擊，送醫搶救後不治。特別的是， 院方透過X光片清楚拍下牠的「最後一餐」，推測可能是牠吃太飽，導致爬行速度變慢，才會在過馬路時出車禍。

野生動物救援組織Wildlife Rescue Darwin在臉書分享這張照片，表示他們對無法救回水蟒感到遺憾，但透過X光片，至少可以確定牠生前最後吃了一頓豐盛的晚餐。

負責治療的副院長Andrea Ruske表示，「有趣的是，這隻水蟒吃了一隻大老鼠，而且連骨頭也變形了。」她猜測，水蟒之所以被撞到，很可能是因為吃太飽，導致行動緩慢，因此在過馬路時發生憾事。

她表示，野生動物醫院經常收治遭車輛撞擊的蛇類，希望用路人開車時能更加小心，以保護當地野生動物，特別是在日出和黃昏時，只要稍稍減速也許就能挽救一條生命，也讓行車更安全。

許多網友看完感到不可思議，懷疑水蟒可能本身就有嚴重骨頭疾病；組織粉專則回覆，「對，牠同時也有代謝性骨病，這在野生蛇類中相當少見，但可以肯定的是牠絕不是寵物。」

▲▼大胃王水蟒過馬路被撞死！X光意外揭「最後一餐」網驚呆了。（圖／翻攝自臉書／Wildlife Rescue Darwin）

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關鍵字：水蟒,老鼠,最後晚餐,澳洲,達爾文,,巨蟒

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