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陪韓國瑜出訪深圳接噩耗　邱于軒PO文淚崩：悔恨難眠

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▲▼議員邱于軒在臉書PO文悼念婆婆。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲議員邱于軒在臉書PO文悼念婆婆。（圖／翻攝邱于軒臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市議員邱于軒7日在臉書PO文，悼念自己的婆婆、也是前議員黃碧霞，在5日過世，邱于軒貼出多張婆婆的照片，並說自己日前陪市長韓國瑜出訪深圳時，婆婆突然無預警陷入昏迷，讓她相當難過。

「2012年于軒初次投入立委選戰，她帶著我四處拜訪，親自幫我發傳單，比她自己選還認真」，邱于軒感性寫下自己跟婆婆相處的點點滴滴，「2018年議員選舉時，她生病了，但她擔心影響我的選舉，堅持不對外透露」，而邱于軒也透露，自己剛開始參選時，不斷遭到黨內派系打壓，「曾一度想放棄」。

▲▼議員邱于軒在臉書PO文悼念婆婆。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲議員邱于軒在臉書PO文悼念婆婆。（圖／翻攝邱于軒臉書）

去年的縣市長選舉，跟韓國瑜一同奮鬥的邱于軒搭上「韓流」，順利當選大寮、林園區議員，之後更陪著韓國瑜一同出訪大陸，只是到了深圳，卻傳來婆婆陷入昏迷的消息，讓邱于軒難過的寫下「悔恨難眠」。

《ETtoday新聞雲》記者私訊邱于軒，表達關心，她回應，「媽媽生前交代，此生已承蒙太多好友幫忙，人生最後旅程只以家族陪伴為主，不會對外發訃文、也不辦公祭」，要讓婆婆安靜走完人生最後一程。

▼邱于軒回覆記者關心「不會對外發訃文」。（圖／翻攝邱于軒臉書）

▲▼議員邱于軒在臉書PO文悼念婆婆。（圖／翻攝邱于軒臉書）

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關鍵字：韓國瑜,出訪,深圳,邱于軒,議員,黃碧霞,高雄

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