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駁斥「台灣是鬼島」！他舉4點證明「台人超幸福」...網淚推讚爆

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▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

不少人對於台灣的經濟、政治現況感到不滿，會以「鬼島」來形容台灣，不過網紅鍾明軒不這麼認為，看到酸民們不停抱怨，他忍不住提出4點反擊，表示生活在台灣超幸福，底下網友也讚爆說「身為台灣人我很驕傲」。

鍾明軒在一支名為「台灣人請起床」影片中忍不住發聲，他表示許多人都喜歡抱怨台灣是座「鬼島」，但據自己了解，台灣的幸福指數一直都是在亞洲的前幾名，指數的衡量標準不光只是經濟而已，還包含了人民的預期壽命、生活上享有的自由等等。他認為一直唱衰台灣的人只是「要求太多、愛比較」，但一直比下去是永遠比不完的。

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鍾明軒表示，台灣的捷運也是國際認證的，「我現在搭捷運還是會嚇到，地板太乾淨了。」另外他也拿出健保卡，表示台灣的健保制度真的超越美國和其他歐美國家，就連自己日前正在辦證、身上沒有健保卡，看醫生也無需大筆花費。

▲▼ 鍾明軒駁台灣是鬼島 。（圖／翻攝自Youtube鍾明軒）

▲▼ 鍾明軒駁台灣是鬼島 。（圖／翻攝自Youtube鍾明軒）

▲ 鍾明軒駁斥「台灣鬼島說」 。（圖／翻攝自Youtube／鍾明軒

他表示，雖然台灣經濟已經不像當年「亞洲四小龍」那樣繁榮，但是仍然是個「非常方便」的地方，「不管是鄉下或是都市，隨便走幾步路就有便利商店，有時候我還要思考說，我到底是要去這家還是那家。」

鍾明軒指出，最重要的是，台灣人普遍都有濃濃的人情味，自己完全不認為這裡是鬼島，「我身為台灣人，我很愛台灣。」他也奉勸酸民們放棄國籍、到自己想去的國家生活，「不要只看不好的地方，台灣到底哪裡得罪你們啊？」

▲▼ 鍾明軒駁台灣是鬼島 。（圖／翻攝自Youtube鍾明軒）

▲台灣的人情味也被許多外國人稱讚 。（圖／翻攝自Youtube／鍾明軒）

許多網友看完都相當認同，表示「很多人真的身在福中不知福，其實很多外國人都覺得台灣很棒」、「只有台灣人自己在看貶自己，在國外光是去補牙就要10000多塊，台灣150塊解決﻿」、「身為臺灣人，真的是一件很驕傲的事情」。

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關鍵字：鍾明軒,鬼島,健保,捷運

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