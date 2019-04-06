五專妹超會榨乾！他爽翻甘願賣車「負債40萬」　傻養2年崩潰：女友被睡走了

▲女友根本是一隻血蛭，榨乾男友所有存款。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「我可是犧牲自己的一切，來換她想要的！」一名男網友與五專學生妹交往，但對方非常愛花錢，不論是三餐生活開銷、旅費、房租都是由他包辦，但為了讓女友開心，他甘願賣車、借高利貸湊錢瘋狂約會出去玩，以為能甜蜜過一輩子，沒想到一次大吵架提分手，他看見女友秒交新男友，才知道這2年的付出一些都是傻。

該名男網友在臉書「靠北女友」PO文說，他和女友是在遊戲《傳說對決》認識的，與一般熱戀情侶一樣，所有花費都是由他出，而且得知女友超愛翹課，翹到不能畢業要暑假補課，急得他一放假就到學校附近旅館住，早上開車送女友上課，接著就傻在校外等下課，並接女友到旅館休息，晚上再貼心送回家，他自己則是回旅館睡覺。

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就這樣過一個不斷接送女友上下課的暑假，他也發現自己的存款已逐漸不能負荷，但只要看見女友開心的笑容，他又有動力掏錢付出。女友後來順利畢業，但苦找不到工作，當米蟲一陣子後終於應徵上，進了藥局上班，但進去被老鳥針對，試用期才一個月就被刷掉，繼續當米蟲，把男友的存款掏空。

▲原PO為了女友能暑假補課不翹課，直接載她去上課。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

女友還是有點良心，之後提議要找男友公司附近的工作，只是一提議就被爸媽以「離家太遠」為由打槍。原PO趕緊與女友爸媽保證，自己會搬過去一起住，事後她甘願住進一間小小套房，而這筆搬家費用也是由他出，存款已空的他只好向朋友借錢救急。

正當以為一切麻煩事落幕時，女友說要去韓國玩，已把3個月薪水拿去支付，已沒有錢吃飯，只能吃泡麵。他得知後怕女友三餐不濟會生病，自掏腰包負擔3個月的三餐，還怕女友上班沒錢吃飯，常往對方皮包裡塞500至1000元不等零用錢。

好不容易熬過3個月，女友回國後說要養貓，讓他崩潰說「我連妳都快養不起了，還養貓？而且套房太小無法養」，但在女友的懇求下，他答應再找一室友合租每月1.6萬租金的房子，讓他經濟壓力更大，但從未跟女友提起自己負債的事情，他想要寶貝無憂無慮的生活。

▲女友還想在小套房內養寵物，讓原PO心都累了。示意圖，與本文無關。（圖／記者周姈姈攝）

在女友三不五時提議要到哪遊玩時，他拚命借錢、把車子當掉、刷卡換現金、辦門號換現金、買車子分期再賣掉，甚至借高利貸，就是要女友玩得開心，但種種的付出，換來女友一句「我要分手」，他崩潰搬回家，雖過2周後又復合，但也被女友規定不准再搬進她家。

之後他要去找女友都得住在附近的旅館 、商旅、汽車旅館、網咖，還得時常拿500至1000元救濟月光族的女友，負債已到還不清的地步，連今年1月拿到7萬的年終全拿去還債，至今還欠債40萬，每天被追著錢跑，窮到跟女友借1000元，竟被質問「要1000塊幹嘛？」讓他心死。

之後他便故意惹女友生氣常大吵，有次吵到分手，但7至10天後就會和好，但有次冷戰2星期卻沒有動靜，透過別人才知道女友早已交新男友了，而且交往沒幾天就帶回家，無縫接軌讓他心涼。

▲女友支付3個月薪水要出國，3餐生活費全靠男友付。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

他崩潰說，「我發現我真的很傻，我愛她愛的很深，犧牲自己的一切來換她想要的一切，我為了她做了這麼多的事，她卻輕易的愛上別人，請問我該如何走出這個陰影？」

超悲慘際遇，讓網友嚇壞說，「你要不要去祭改？好像被吸血鬼給卡到了」、「這女的我確定是血蛭」、「就是是你投資失敗，然後被惡意倒閉，他也換老闆了」、「你是不是第一次談戀愛啊」、「花了那麼多錢 還搞到負債，最後女友還被人睡走」。

▼這段愛情全靠錢支撐。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴亭羽攝）