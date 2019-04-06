爸爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染：我在外面等　電動門一開「我在這」懂事炸

▲3歲半小男孩超懂事，讓網友直呼心疼。（圖／曾先生授權使用）

網搜小組／綜合報導

「其實我不知道該怎麼說這種感覺，可能有點不捨也有點自豪」，一位爸爸表示，5號早上6點，3歲半不到的兒子發燒39度多，帶去檢查後，醫生說小孩是肺炎帶支氣管炎。「剛剛發現尿布沒有了，媽媽又去上班，我才在想如果進去嬰兒用品店傳染給別人怎麼辦？」這時候，兒子一番貼心的話，讓原PO相當百感交集。

這位爸爸在臉書《爆廢公社》貼出和兒子的對話：

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原PO：「寶貝，等等我叫阿姨把尿布拿出來好嗎？」

兒子：「不用，你進去買，我在外面等你。」

原PO：「額……真的嗎？」

兒子：「真的，我會站在你看得到的地方。」

原PO：「那你不能亂跑哦」

兒子：「好，不然我會傳染給別人對不對？」

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▲小男孩原本站在門口，店員站在右邊奶粉的位置幫原PO看小孩。（圖／曾先生授權使用）

原PO聽到3歲半兒子說出這些話，心中忍不住百感交集，「尤其是我站在櫃台，他在我前面約5公尺隔著電動門，每一次打開都叫著『拔拔我在這哦！』」。他忍不住心想，「孩子長大很快，現在的孩子也很聰明。有時候會成熟到你很難想像。不知道這種父子狀態能維持多久……」

有人好奇，為何不給小孩戴上口罩就好，原PO事後也補充，「我是做工安器材的，口罩在我家少說也有3、500個。我其實比較擔心的，就算戴口罩咳成這樣，如果遇到某些家長過度的反應，那會是更受傷的。」

▲小男孩看到原PO結完帳後，就自己走到機車旁等待。（圖／曾先生授權使用）

看到貼文後，其他人紛紛心疼小男孩，「好懂事的孩子！懂事到讓人心疼耶」、「超乖的！爸媽教得很好，他是擔心會傳染給別人才不跟你進去的，是個小暖男耶」、「我要哭了，好感動啊！怎麼那麼懂事貼心」、「帶孩子就是這樣，總是期待他懂事長大，等到他真的成熟長大後，又會莫名的感傷，一種矛盾心情」、「我也有這樣的經驗，心中覺得孩子很貼心」。

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