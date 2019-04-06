因為「馬上就好」女方也懶得脫上衣了　他偷拍PO網再被萬人譏笑

▲女方下體裸露，拿衛生紙「收拾殘局」準備進浴室清洗時，快槍俠偷拍其倩影後PO網抱怨。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

林北已經忍妳很久了！一名男子上網抱怨，稱另一半在「愛的擊掌」時，不願脫去內衣，他在喘息時不忘提醒「脫起來，這樣比較舒服」，期盼得到更棒的「視覺享受」，殊不知女方不只是內衣，連上衣都懶得脫，還回了一句「馬上就好了脫很麻煩」讓他心靈受創，但還是不爭氣地繳械投降了，事後他把經歷PO臉書發洩，又被上萬網友譏笑…

男子趁著身材極讚的女方拿衛生紙收拾殘局，準備進浴室沖洗之際，偷拍她下體裸露的照片，再PO到臉書社團「爆怨公社」，他說，「每次做愛都不脫內衣，我說小ㄨ妳也內衣脫起來，這樣做起來比較舒服“她竟然回我“馬上就好了脫很麻煩，X……我光被妳講這樣遲早不舉啦，妳知道這樣對我殺傷力有多大嗎」

貼文一出，目前已累積超過2萬個讚，網友紛紛留言，「馬上是指比脫內衣還快」、「這下大家都知道你很快了」、「江湖若要走，快槍不能有！」、「幹嘛這樣偷拍，超不尊重女生的」、「"馬上就好了"...XD」、「至少還有脫內褲∼別沮喪」、「女友身材超好!!!」、「DC英雄聯盟：快槍俠有你一角」、「小黃瓜或茄子都可以先頂著用」