是你嗎？北捷免費搭一年百億幸運兒出爐　前後5名也有獎

▲台北捷運突破100億運量里程碑。（示意圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運運量第100億人次的旅客出現在中和新蘆線新莊站！北捷公司表示，該名旅客於3月31日上午11時35分於新莊站出站，使用電子票證的票面卡號是9122117626706366，第100億人次的幸運兒就是你，請立即與台北捷運公司聯繫，將大獎帶回家。

第100億人次的幸運旅客，除獲得1年內不限里程和次數，搭好搭滿捷運外，還可帶回ASUS市價超過3萬元筆記型電腦1臺。此外，第100億得主前、後各5名旅客同樣有福可享，亦加碼贈送3個月（90日）免費搭乘捷運悠遊卡。

為慶祝北捷邁入第100億人次搭乘的里程碑，台北捷運推出一系列慶祝活動，藉由「尋找臺北捷運編號100億」活動，找出第100億位搭乘捷運的幸運旅客，在達成運量第100億人次前，參加「100億人次出現站預測」、「五大捷運線應援人氣投票」、「分享應援圖片拉票」抽獎活動，有機會將3個月、1個月免費搭乘捷運悠遊卡，以及72小時捷運車票、市長簽名捷運禮盒、Zenfone 5、北投春天酒店雙人住宿券等好禮帶回家。

▲台北捷運第100億人次以及前、後各5名旅客得獎名單。（圖／記者楊亞璇翻攝）