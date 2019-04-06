給40歲以下年輕人：一定要存到40萬！用「這個方法」戶頭永遠都有錢

▲給40歲以下年輕人「一定要存到40萬！」（示意圖／記者許凱彰攝）



文／效率理財王

本文介紹，已畢業出社會，20歲到40歲無子女的青年上班族，應該如何聰明理財。先破題，既然有「聰明」理財，就是有「愚蠢」理財。什麼是愚蠢理財呢？

愚蠢理財1：月光族。

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每個月薪水都花光，比如，每月收入4萬，然後每月也是花費4萬。月底的存摺餘額，常常只剩下幾百元。

愚蠢理財2：經常透支、寅支卯糧。

支出超過收入，就是透支，比如，每月收入3萬元，卻經常花費高達3萬多，甚至4萬元以上。這樣的人，即使本來有存款，也會被後來的透支消費慢慢侵蝕掉。

此外，有的人預計二月會領到年終獎金6萬元，一月就先刷卡買個名牌包5萬元，犒賞自己。即使戶頭目前沒有足夠的錢，他們心中會想「反正這個月刷卡，下個月領年終獎金再支付就好」。這就是寅吃卯糧。

他們從沒想過：萬一下個月公司突然把我資遣，怎麼辦？萬一公司突然倒閉了，我這名牌包的卡費，要從哪裡來呢？

愚蠢理財3：衝動消費。

到大賣場買生活用品，你是依照需求清單購物，把清單的項目買齊就走；還是隨處亂逛，看到什麼就買什麼呢？逛街的時候，你是單純逛逛、練腿力，空手回到家；還是突然看到喜歡的商品，就會出手買下，總是兩手空空出門、大包小包回家呢？

沒有計畫的購物，往往會多買一堆本來不需要的東西。

總之，月光族、入不敷出、把還沒領到的收入提早花掉、經常衝動消費，符合上述的任一種，就是愚蠢的理財行為，建議儘快改掉這種透支自己未來的壞習慣。

接下來，我們進一步討論，如何聰明理財？

先講結論：無子女的青年上班族，每個人應該至少準備「40萬」的存款。

其中20萬是「自己醫療保險」預備金；另外20萬是「緊急」預備金。然後，再視需要，存第三桶「計畫花費」預備金，分項說明如後。

▼小資族要學會聰明理財才能存下錢。（圖／翻攝自pixabay）

應備存款1：20萬自己醫療保險預備金

這筆錢要「專款專用」，用途是，當自己生病、受傷，需要門診、手術或住院時，拿來支付相關費用。

這數字的依據是，根據健保局的統計，國人一生的醫療花費，扣除健保給付之後，「個人部分負擔」的部分，平均一人大約是12萬元。請注意：這是以平均壽命約80歲，「一輩子」總共需要花費的錢，不是一年的花費哦。

當然，既然是平均值，必定有的人比平均值高，有的人比平均值低。因此，我就用平均值的兩倍，取概數，那就是約20萬。

這筆預備金，萬一用掉了，再慢慢補滿。比如，今年開刀住院四天，扣除健保給付之後，個人負擔及自費要4萬元，那就從這筆20萬的預備金裡面，提領4萬元來支付開銷。

支付開刀住院費之後，這桶自己醫療保險預備金，只剩下16萬元，怎麼辦呢？別擔心，只要在接下來的每月薪水中，再慢慢提撥進來，直到補滿20萬元為止，就可以了。這就是，你「當自己的保險公司」的概念：繳保費（20萬）給自己，有需要的話，自己理賠（4萬）給自己。

如果一輩子都健健康康，沒有大病痛，用不到這筆錢呢？這20萬仍然在你的戶頭，還是屬於你這間「保險公司」的錢哦。

這種1、20萬內的小額理賠，自己付得出來的錢，適合採用「自己保險」的方法。至於損失要幾百萬以上的大額理賠、自己付不出來的錢，就必須購買商業保險，這類狀況留待後續的章節再介紹。

應備存款2：20萬緊急預備金

這筆錢的用途有三大類：失業生活費、臨時花費、自己醫療保險的補充。

用途1：失業生活費

假如突然失業了，這筆錢足夠支撐一年的必要生活費。比如，房租、水電費、基本伙食費，讓我們可以在這一年中，安心找下一份工作，不必因為擔心沒生活費，而急就章的隨便亂找不適合自己的工作，然後做沒多久又再度失業。

用途2：臨時花費

人生中，難免會遇到臨時要用到錢的時候。比如，汽車電瓶突然壞掉，需要4千元；比如，工作用的筆記型電腦壞掉，需要2萬5千元。

這種狀況，緊急預備金就能立刻上場救援。

用途3：自己醫療保險的補充

比如，臨時需要動用達文西手術，總花費高達30萬，上述的自己醫療保險預備金20萬都用完還不夠。怎麼辦呢？這時候，緊急預備金也可以拿來補充不足的醫療費用。

這些臨時的突發狀況，都可以從這桶20萬的預備金支出。當然，用掉的部分，一定要從將來每個月的薪水中，慢慢存回去，直到再度存滿20萬為止。

應備存款3：計畫花費預備金

既然有上述的「臨時」花費，就有「非臨時」花費。什麼是非臨時的花費呢？就是你可以事先預料的。

比如，預計半年後去日本旅行五天，要花費3萬元。

比如，預計一年後買一部新的機車，要花費7萬元；預計兩年後買一部新的汽車，要花費70萬元。

我們出國旅行，需要有預算；買車，需要有預算；家中的電器產品、沙發、傢俱，其實也都可以透過編列預算，及早準備。

冰箱、電視、洗衣機等電器產品，一般的耐用壽命大約十年。看看家中電器的製造年份，如果距今已經滿八年以上，那代表，兩年內有可能需要換新的。比如，預計一年後換冰箱，需要3萬元；預計兩年後換電視，需要2萬元。

這些可以事先預料的「計畫花費」，也要放在存款「專款專用」：出國的錢，不能挪用去買機車；買電視的錢，不能挪用去買冰箱。

有了預算，才能買。

經濟學課本有一句話：資源有限，人的慾望無窮。我們想要花錢的項目很多，但我們的收入有限，因此，事先編列預算，有多少錢，花多少，才是正確而聰明的理財。

再比如，計畫一年後出國旅行十天，旅費預算6萬。從現在開始，每月存款目標五千元(5,000元*12個月=60,000元)，那麼，一年後就可以依照計畫，順利出國旅行了。

這第三桶預備金，視需要再規畫就可以了，如果兩年內沒有計畫花費，那可以不必存。

（假如是退休的老人，攝護腺開始有輕微症狀，預計兩年後動用達文西手術，需要30萬元，這其實也可以事先準備。因為本文是針對20到40歲的青年男女，相對年輕健康，通常需要醫療費用都是臨時的，所以只能動用應備存款1與應備存款2）

▼ 事先預料的「計畫花費」要先存起來。（圖／Pixabay）

如何有存款？

不論你的工作收入有多少，你都應該要有存款。存款的重點，不在於你收入多少，而在於你花費多少，還有你的自律程度。

先存錢，再花費

通常，我們都是這麼想的：「等到我月底有剩下的錢，再拿來存。」然而，根據我個人的經驗，往往存不到錢，因為到月底大多已經花光光了。所以，應該這麼做：「每個月領到薪水後，把要存的錢先存起來，剩下的才拿去花費。」這樣，才有辦法存得到錢。

只是調換存錢與花費的順序，這個簡單的動作，差別其實比想像中還要巨大。比如，發薪水當天，先存五千元或三千元，即使金額不多，但是只要持續下去，過了幾年後，一定可以存到上述的40萬應備存款。以每月存五千元為例，一年可以存六萬元，七年就可以存42萬(5,000元*12個月=60,000元，60,000元*7年=420,000元)。

當然，這需要一定程度的自律。但是，你都活到二十幾、三十幾歲了，如果每個月這一丁點自律都沒有，那還算是成年人嗎？

▼ 花錢需要自律，才能錢滾錢。（圖／取自免費圖庫pexels）

在一定的範圍內花費，才有辦法存到錢

我認識一個上班族妹妹，大學會計系畢業後，就在小企業擔任會計職員。僅靠著每月兩萬多的薪資，她工作八年，竟然可以有100萬的存款！我換算一下，八年要存100萬，等於每年要存12.5萬(100萬/8年=12.5萬)，那麼，就是平均每個月要存1萬元。

這個妹妹平常生活算是節儉，但並非一毛不拔、刻苦摳門，她還有另外存錢跟姊妹淘一起出國度假(第三桶預備金：旅遊花費)；每年也都有買新衣服、新鞋子；假日偶爾也會嘗鮮，去吃個知名排隊餐廳(通常一客都要好幾百元)。可見，存錢並非等於放棄花費。重點在於，你怎麼支配自己的錢。

薪水高，不是戶頭有存款的保證，自律才是。

要提醒各位的是，理財不是只有存錢，存錢只是理財行為的其中一種。之後的文章，將介紹青年的應備保險，還有青年的應備投資，敬請期待。

小結

先存錢、再花費，而且，把花費控制在一定範圍內，這樣才有辦法存得到錢。如果你是個本來都沒存錢的人，就從下個月薪水開始吧！強迫自己存兩千元、一千元都好，凡事起頭難，「從零到一」是最困難的，當你開始存下第一筆存款之後，第二個月、第三個月持續下去，就會相對容易了。

相信我、也相信你自己，試試看吧，Just Do It！

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