旗山老街買蔥油餅　低胸口罩妹「渾圓掉出來」！1張70他讚嘆：看起來不錯吃

▲網友在旗山老街發現有攤蔥油餅有過人之處。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

日前彰化有位低胸賣魚妹爆紅，甜美外表加上市場內賣魚親民的形象，瞬間吸引全台目光。今日有已婚男網友在高雄市旗山老街發掘一蔥油餅攤，裡頭口罩妹穿著一件露肩低胸裝上工，最吸睛之處莫過於快要掉出的渾圓雪乳，讓不少人驚呼想去排隊購買了！

張姓男網友6日下午網友在「爆廢公社」貼文，分享一張在高雄旗山老街拍下的照片，只見他駐足一間名叫「佳佳蔥油餅」的小攤販前，留下一句耐人尋味的話語，「蔥油餅看起來不錯吃」！

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照片中，餐車上標明不同大小蔥油餅的價格，1份20元、2份40元、半張35元、1張70元，另有多種調味料可選，胡椒、芥末、梅子、海苔等。最引人注目的，莫過於戴著粉色口罩的蔥油餅妹，儘管面容泰半遮住無法看清，但胸前長輩幾要掉出，實在是清涼無比。

▲「最正爆乳魚販」26歲網紅劉芃芃。（圖／翻攝爆廢公社二館）

照片貼上網，引來了不少醉翁，「會不會掉下來」、「又一個要紅了，蔥油妹」、「走！來去買蔥油餅」、「蔥油餅有濃濃的奶香」、「好想吃蔥油餅」、「請排隊，謝謝合作」、「身為常客的我，今天又去了。」

不過也有網友貼心提醒身為人夫的張男，「你老婆在你後面，她很火！」該則留言果真釣出張男現身，他解釋拍這張照片時有經太座許可，「我老婆叫我拍的（驕傲）」！

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