糗！廣東省長送首爾市長秘密禮物　打開竟是政敵肖像畫

중국, 박원순에 '이재명 초상화' 선물…"당신 그린 것"https://t.co/uf7DRikV1q



박원순 서울시장이 중국 광둥성 정부 측으로부터 이재명 경기도지사의 초상화를 선물 받는 '해프닝'이 벌어졌습니다. pic.twitter.com/fT4EIDHwnc — 연합뉴스 (@yonhaptweet) 2019年4月5日

國際中心／綜合外電報導

廣東省省長馬興瑞日前率團赴南韓首爾參訪，他在5日會晤首爾市長朴元淳時，特意拿出準備好的驚喜禮物送給朴元淳，沒想到禮物一打開，竟然是朴元淳的政敵、京畿道知事李在明的肖像畫，讓在場人士超尷尬，所幸朴元淳本人仍保持風度的微笑接下禮物。

根據《韓聯社》報導，中韓兩方討論經貿與環境合作議題後，共同簽署《廣東省與首爾市經濟合作備忘錄》，而在簽約儀式上，有雙方互贈禮物的環節，當馬興瑞拿出預先準備好的肖像畫贈與朴元淳時，朴馬上就看出畫中之人是自己的政治宿敵李在明，但他依舊保持微笑收下畫作。

▲首爾市長朴元淳。（圖／取自朴元淳推特）

事實上，朴元淳被視為即將代表民主黨角逐2022年總統大選的有力人選之一，而李在明則也想要爭取民主黨的總統候選人提名，且雙方都曾擔任人權律師，在這樣的特殊關係下，使得現場氣氛更為尷尬。

據了解，負責作畫的畫家疑似是拿到錯誤的照片，而畫作在完成之後馬上就被包裝並隨著參訪團一同被帶到首爾。另一方面，由於該幅肖像畫是廣東省準備的驚喜，因此也沒有先讓首爾市政府的工作人員過目檢查，才會發生如此失禮的事。所幸在會後，中方便正式向朴元淳道歉並收回禮物。

▼京畿道知事李在明 。（圖／取自李在明推特）