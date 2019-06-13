　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

校園內灌酒輪暴！2國中妹遭4高中男集體性侵　網怒：未成年也要嚴懲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 女學生遭強行灌酒後性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起驚悚的性侵案，忠清北道清州市2名國中女學生同時遭4名高中男學生輪暴，且地點還是在小學校園內，事件曝光後震驚社會，而4名犯案的高中學生現已被警察逮捕。隨著案件在網路上瘋傳，越來越多網友要求嚴加懲處犯下性犯罪的青少年。

清州興德警察署12日宣布，已經拘捕4名涉嫌集體性侵女國中生的男學生。據警方說法，4名少年9日和原先就認識的2名受害者相約在一所國小校園內見面，逼迫她們喝酒後集體性侵。

女學生家屬在案發當天就得知她們受害，馬上報案。警方隨後緊急逮捕4名少年並沒收手機，以確認是否有人拍下犯案當時的影片。警方人士指出，目前以性侵罪嫌拘捕4名學生並蒐證，但為避免二度傷害受害者，無法提供更詳細的案情。

綜合韓媒報導，南韓近來青少年性犯罪案件頻傳，但犯人受到《青少年保護法》保護，將其視為免死金牌，社會上要求廢止《少年法》的呼聲也越來越高。2018年9月也曾發生一起類似的案件，2名男學生在全羅南道一間汽車旅館內強灌女高中生喝酒後集體性侵後逃逸，導致女學生不幸死亡；今年1月則有一名女國中生在公寓樓梯間遭3名男高中生集體性暴力。

ET快訊
阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治
偷吃渣語錄！阿基師「嘴巴過來只能接招滿足」超狂10金句輾壓阿
中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！美軍第5艦隊出動救援
下班課注意！滯留鋒南壓雨彈再襲　16縣市升級豪、大雨警戒
沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

關鍵字：性侵,未成年,強制性交,集體性侵,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

校園內灌酒輪暴！2國中妹遭4高中男集體性侵　網怒：未成年也要嚴懲

日演藝史上最高贍養費！北野武離婚　56億全部留給前妻

中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

82歲登蘋果大會！高中學歷至今單身　若宮正子「為大家帶來勇氣」

遭600kg棕熊攻擊！搏命瞬間...30歲勇男「狠咬熊舌」保命

醫稱只是胎記！女嬰「鮮紅塊」爬滿半張臉　陌生人救了她視力

金正恩才寫親筆信釋善意　北韓官媒「又開砲」怒轟韓美合作

2500年前就吸毒！人類最早呼麻遺址出土　目的竟是「通靈」

3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

校園內灌酒輪暴！2國中妹遭4高中男集體性侵　網怒：未成年也要嚴懲

日演藝史上最高贍養費！北野武離婚　56億全部留給前妻

中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！7.5萬噸石油腦全毀　美艦出動救援

82歲登蘋果大會！高中學歷至今單身　若宮正子「為大家帶來勇氣」

遭600kg棕熊攻擊！搏命瞬間...30歲勇男「狠咬熊舌」保命

醫稱只是胎記！女嬰「鮮紅塊」爬滿半張臉　陌生人救了她視力

金正恩才寫親筆信釋善意　北韓官媒「又開砲」怒轟韓美合作

2500年前就吸毒！人類最早呼麻遺址出土　目的竟是「通靈」

3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

理財周刊／網路鐵幕

中職／陳晨威A型流感隔離5天　柏納帝那也戴口罩

讓社區老人安心唱歌　盧秀燕：編列預算取得著作權

先探／除息行情　哪些族群最具漲相？

獨／海倫清桃消失半年！越南賣「靈骨塔」當CEO

最高判10年！港警到醫院以「暴動罪」逮捕3名示威者　受傷眼睛男也在內

趁女友吞藥昏睡...他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片　無恥喊：很刺激！

任白衣天使39年…死後不忘器捐　百位同事列隊致意：她永遠在付出

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

國際熱門新聞

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

中油租船遇襲　7.5萬噸石油腦..

比現代大2倍！4萬年前冰封狼頭..

100萬港人上街　川普：最大規..

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

監視器拍到神秘「垂耳矮小生物」

19歲Uber外送員等待背影 ..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

中58億彩券！男子7年後下場超..

剛果伊波拉疫情越境！烏干達出現..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

美國會將推「香港人權與民主法案..

胸部當杯架！小胸女挑戰飲料秒滑..

更多熱門

相關新聞

金正恩軟化？北韓官媒譴責韓美合作

2月底越南川金二會破局以來，北韓與南韓、美國間對話都陷入膠著。北韓領導人金正恩日前送出親筆信給美國總統川普，也為病逝的南韓前總統金大中遺孀李姬鎬送上唁電及花圈，看似態度軟化。但北韓官媒今（13）日再度砲轟美國及南韓並強調，近期重啟對話的可能性不高。

胸部當杯架！小胸女挑戰飲料秒滑落

男大生以裸照威脅性服務　少女蒐證提告

安倍訪伊朗：不計代價避免軍事衝突

北韓三度試射飛彈　美：挫敗攔截系統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面