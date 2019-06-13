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痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千顆痛風石」最大4公分　醫嚇到：這麼年輕

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痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千顆痛風石」最大4公分　醫驚：這麼年輕。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

▲孫先生手上的痛風石。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

大陸中心／綜合報導

哈爾濱一名孫姓男子罹患痛風，但14年來從未接受過正規治療，每次通風發作都靠吃止痛藥，被看不下去的朋友「綁架」去看診，全身關節處已長滿成百上千顆痛風石，最大的一塊痛風石長在手肘部位，直徑達4公分，痛到雙手無法伸直。醫生表示，見過很多痛風石的患者，但像這麼年輕、病情如此重的患者還是第一次看到。而預防痛風有9點建議，包括減少吃「高普林食物」。

《龍頭新聞》報導，孫先生是大連人，家住海邊的他特別喜歡吃海鮮，每次都要配著點啤酒，且愛好交友的他經常飯局不斷；14年前，他因左踝關節紅、腫、熱、痛，在當地醫院就診被診斷為痛風。醫生囑咐一定要改變飲食習慣，並且定期複查。

孫先生回家後，因腳疼得走不了路，只能臥床休息靠吃止疼藥緩解。但這次痛風過後，他並未將醫生的話放在心上，啤酒、海鮮照吃不誤，此後多年痛風反覆發作，且一次比一次嚴重，但從沒住院接受過系統治療。

▼孫先生耳朵上的痛風石。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千顆痛風石」最大4公分　醫驚：這麼年輕。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

最近2、3年，孫先生的手肘、耳廓、雙手、後背、下肢等身體部位，尤其是關節處，冒出了大大小小的痛風石，但他依舊寧可花高價買止痛藥，也不肯去醫院治療。

最近一周來，孫先生雙手手臂的肘關節部位開始紅腫、疼痛，嚴重時手臂都無法正常屈伸。朋友實在看不下來去，把他從家裡「綁架」到哈爾濱醫科大學四院內分泌一科。

李波副主任醫師見到孫先生後，也被他全身的痛風石嚇到，「我們在門診見過很多痛風石的患者，但像這麼年輕、病情這麼重的還是第一次見。」入院後，孫先生的一系列檢查結果顯示，他除了有高血壓、高血脂外，還有高尿酸，尿酸正常值的上限為420μmol/L，但他的尿酸達到720μmol/L。

▼孫先生手肘上的痛風石。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千顆痛風石」最大4公分　醫驚：這麼年輕。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

醫生還發現孫先生的肘關節、膝關節、踝關節、耳廓、小腿部位都長滿密密麻麻的痛風石，就像砂石路一樣疙疙瘩瘩，最大的一塊痛風石長在手肘部位，直徑達4公分。

李波說，手肘處的這塊痛風石是否侵犯骨質目前還不好確定，但需要外科手術來解決功能問題。看到這樣年輕的患者，醫生也很痛心，如果孫先生這14年間能好好控制住飲食，去醫院及時正規治療，病情不會如此嚴重。

李波表示，痛風石常見於慢性痛風患者，此類患者多血尿酸控制欠佳；早期痛風石可無表現，但隨著疾病的進展，痛風石可以破潰，嚴重時局部皮膚可出現感染、壞死及膿毒敗血症等。

李波介紹，位於關節、骨骼等部位的痛風石侵蝕骨骼，導致患者持續的關節骨骼疼痛和活動受限，造成關節物理功能嚴重受損，痛風患者其因心血管疾病的病死率亦明顯升高。

▼孫先生腳上的痛風石。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千顆痛風石」最大4公分　醫驚：這麼年輕。（圖／翻攝《龍頭新聞》）

李波說，痛風石的形成不僅影響患者的生活品質，還嚴重威脅患者的生命，因此要進行規範、長期、有效的生活及藥物干預，第一是一般治療、減重、嚴格的低普林膳食；第二，急性炎症的控制與預防；第三，降尿酸治療；第四，手術治療剔除痛風石，對毀損關節進行矯形手術，恢復關節功能。

預防痛風生活中要注意：

1、戒菸限酒，特別是啤酒。
2、減少高普林食物的攝入，常見高普林食物包括：動物內臟、豬肉、牛肉、羊肉、貝類、鳳尾魚、沙丁魚、金槍魚等。
3、減少富含果糖飲料的攝入。
4、多飲水，每日保持在2000CC以上。
5、控制體重。
6、增加新鮮蔬菜的攝入。
7、規律飲食和作息，適當運動。
8、定期複診，合併有糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病的痛風患者，需要格外注意監測自身日常血糖、血壓水準，及時監測病情，定期複診，向醫生尋求幫助。
9、痛風發作期間需注意休息，避免疲勞，防止劇烈運動或突然受涼。

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關鍵字：痛風,哈爾濱,大陸要聞

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