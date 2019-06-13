斡旋美伊！安倍：日願居中化解衝突　不計代價避免軍事衝突

▲ 安倍晉三12日展開出訪伊朗的行程，是繼1978年的福田赳夫出訪伊朗後的日本首相。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本首相安倍晉三12日到訪伊朗，他一下機就與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）展開閉門會議。談及緊張的美伊關係，安倍晉三昨表示，中東地區的和平對全世界來說相當重要，日本願擔任化解糾紛的角色，「無論如何都有必要避免軍事衝突。」

綜合NHK等外媒報導，安倍晉三此行是時隔41年出訪伊朗的日本首相，料今（13日）與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khameini）會晤。

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在安倍晉三與羅哈尼結束閉門會議後，2人緊接著召開聯合記者會。安倍晉三表示，不論是對當地還是全世界來說，中東的和平穩定至關重要，「誰都不希望發生軍事衝突」，所以他決定以居中協調的角色出訪伊朗。

安倍晉三提到，日方會盡可能發揮作用，「無論如何都有必要避免軍事衝突」，並敦促伊朗在中東和平安全方面發揮建設性作用，期望德黑蘭政府能繼續遵守核協議。

羅哈尼表示，若美方停止針對伊朗的經濟制裁，中東未來可望出現積極正面的改變，「我們不會在區域內挑起衝突，但如果針對伊朗的戰爭爆發，我們會奮力對抗到底。」

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