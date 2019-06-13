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巨乳妹瘋「胸部當杯架」！小胸女孩挑戰…飲料卻「像溜滑梯1秒滑落」

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國際中心／綜合報導

日本一位正妹在推特PO出「巨乳的3大優點」，包括吃太飽也看不出肚子凸出來、穿衣服更好看，重點還可以一邊喝飲料一邊用鍵盤。影片中，這位正妹雙手放在筆電鍵盤上不停敲敲打打，嘴巴卻還能同時喝著咖啡，想不到她竟然是將胸部直接當成桌子使用，放在上頭的咖啡超級穩，完全不會掉落，實在是很方便。

這段影片曝光不到1周，觀看次數已經逼近170萬人，還釣出不甘示弱的「胸肌猛男」在底下留言，可見他用結實胸肌夾著咖啡杯，輕鬆地一邊打字一邊喝，證明不只女生有這項權利，擁有大肌肉的男生也可以辦到。

▲▼H奶當杯架。（圖／翻攝自Twitter／hcupadman）

▲男生也可以用胸肌當杯架。（圖／翻攝自Twitter／hcupadman）

胸部不僅可以當杯架，這位正妹還加碼貼出「巨乳揹包包」的妙招，用南半球來勒住背帶，可以同時減輕胸部和背包的重量，一般側背的包包立刻變成後背包，方便又省力。

▲▼H奶當杯架。（圖／翻攝自Twitter／hcupadman）

▲大胸部女孩背包包的省力妙招。（圖／翻攝自Twitter／hcupadman）

由於這名正妹的方法實在太新奇，在網路上已經掀起一股熱潮，許多擁有傲人胸器的女孩紛紛曬出自己「無手喝飲料」照片，日本知名的寫真女星yutori也PO出好幾張犯規視角的挑戰照，讓大票網友臉紅心跳。此外，也有小胸女孩自拍了挑戰影片，果然不到1秒飲料就像坐溜滑梯瞬間滑落，但搞笑的失敗影片也引來不少網友轉發。

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關鍵字：日本,巨乳,杯架,手放しタピオカ,日韓要聞

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