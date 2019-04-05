4毛孩結伴闖桃機逛大街　跑道被迫關閉8分鐘

▲遭4狗闖入，桃機跑道關閉約8分鐘。（圖／桃園機場公司提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場前後跑道5日因4隻野狗闖入遊蕩，關閉約8分鐘。該起事件發生於上午7時45分左右，機場塔台接獲航機機務員通報表示，05左跑道左側草地有4隻野狗遊蕩，塔台獲報後由航務處派遣道面巡場人員前往驅離，野狗一度竄入排水溝逃離跑道，不料，待巡場人員離開時又回到跑道，遂再度將狗驅離桃園機場圍籬外。

桃園機場公司表示，該起4隻野狗闖入跑道遊蕩，使前後跑道關閉約8分鐘事件，經航管人員及各單位同仁即時通報反應處理，未影響航班起降。由於野生動物入侵機場空側已非第一次發生，為徹底杜絕此狀況，機場各單位將全面徹底巡檢機場周圍所有排水涵洞、圍籬及崗哨可能之任何缺口，並予以補強，不讓野生動物再有入侵機會。

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另外，機場公司也將請各相關單位，強化所有崗哨出入口以及工區進出口的管制及監控，防止動物入侵，一旦發生此狀況，也必須盡速通報及進行驅離。由於機場園區刻正進行多項工程建設，將嚴格要求施工廠商人員確實管制便當等殘餘食物，以廚餘集中不落地方式，避免動物進場覓食。機場公司也會強化相關SOP管理機制，並加強廠商宣導，以杜絕類似情況再次發生。