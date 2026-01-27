北約秘書長：若無美國　歐洲自我防衛「根本是作夢」

▲北約秘書長呂特（Mark Rutte）曾任荷蘭首相。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）26日直言，若是少了美國，歐洲防衛簡直就是在「作夢」。至於他與川普上周會談後，針對格陵蘭初步達成的協議框架，他也提出了2點說明。

少了美國簡直作夢 呂特再挺川普

呂特在歐洲議會演說時強硬表示，「如果任何人認為歐盟或整個歐洲，能在少了美國的情況下自我防衛，那就繼續作夢吧。你們做不到，我們做不到，我們需要彼此。」

呂特強調，在二戰結束80年後，歐洲依然依賴美國軍事力量。若歐洲真的想要獨立防衛，國防支出將需達到國內生產毛額（GDP）10%，遠超目前北約設定目標，也就是2035前達成國防支出占GDP的5%。他直言，建立自主核武能力將耗資數千億歐元，如果歐洲真的決定自立自強，「祝你們好運。」

呂特與川普關係友好，在歐洲引發諸多質疑。他26日再度認同川普對中俄在北極地區構成威脅的判斷，並且支持強化格陵蘭防務的戰略願景，「我認為川普總統正在做很多好事，我知道我又要惹惱在座許多人了」，但在北極防衛方面，「我認為他是對的。」

▼呂特與川普關係友好。（圖／路透）



協議雙管齊下 丹麥格陵蘭畫紅線



川普21日在達沃斯世界經濟論壇上表示，已與呂特針對格陵蘭問題達成協議架構，暫時緩解了跨大西洋緊張關係。但他同時也不客氣地諷刺歐洲，暗示若非美國，歐洲恐怕早已不復存在。

輿論擔心川普可能隨時改變心意，歐洲議會成員追問上周究竟與川普討論哪些內容，以及這將對格陵蘭及丹麥產生何種影響。

呂特並未提供太多具體細節，僅指出目前有2條工作路線並行推進。其一是北約盟國討論涵蓋格陵蘭的北極防禦計畫，其二是美國、丹麥與格陵蘭代表本月稍早在華府啟動的3方協商程序。西方官員表示，可能妥協方案包括讓美國在格陵蘭的軍事基地取得主權地位。

丹麥議員索恩達爾（Villy Sovndal）當場反擊，強調「不會因為威脅就讓出任何一平方公尺土地。」丹麥與格陵蘭領導人也已明確表態，任何涉及主權的妥協都是「紅線」。