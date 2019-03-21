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2年後關門「裁員1700人」　日本Epson將撤離深圳

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▲2年後關門「裁員1700人」　日本Epson將撤離深圳（圖／翻攝自愛普生中國有限公司官網）

▲深圳廠Epson預計在關閉前裁員1700多人。（圖／翻攝自愛普生中國有限公司官網，下同）

大陸中心／綜合報導

日本老牌電子品牌「精工愛普生」（Seiko Epson）2021年將搬離深圳，據悉，預計會在關閉前裁員1700多人。愛普生中國官網14日發出聲明，將在2年後的3月關閉深圳區域手錶製造公司，此消息近日又再度引起關注。

精工愛普生1998年在大陸設立了全資子公司「愛普生中國有限公司」，負責Epson所有在華的投資和業務拓展部分事項，在2004年5月被商務部在批准，成為大陸第一家獲得地區總部資格認定的外商獨資企業。愛普生中國在深圳共有3家企業「1家分公司、2家關聯公司」，而深圳的愛普生精工有限公司就成立於2011年5月9日。

據瞭解，愛普生精工深圳有限公司以手錶業務為主，生產經營手錶文字版、手錶錶芯、錶芯配件、光學設備及部件等等。當時以2500萬美元註冊公司資本，如今，Epson大規模裁員、高額補償給離職員工、贈送價值2000多人民幣的紀念手錶等等，相關撤離消息近日在微博瘋傳。

▲2年後關門「裁員1700人」　日本Epson將撤離深圳（圖／翻攝自愛普生中國有限公司官網）

▲愛普生中國有限公司14日發出聲明，將於2021年3月底關閉深圳區域手錶製造公司。

愛普生中國雖發出聲明，證實深圳公司即將關閉，但仍留下了許多疑點。有報導指出，此次Epson深圳公司關閉的主因是成本高漲、銷售低迷，再加上環保標準越來越嚴格，被逼得不得不放棄深圳，另外選擇別的地點續生存。

深圳市政協委員、深圳市鐘錶行業協會會長朱舜華分析，「Epson近幾年來的員工工資、保險等支出越來越大，勞動成本也不斷增加」，不僅如此，智慧手錶的興起也是深圳Epson關閉的原因之一。他也指出，智慧手錶不只有計時功能，甚至還有健康、運動監測功能等等，這對Epson所出產的石英錶造成衝擊。

據了解，許多日韓製造型企業近年來雖一一搬離深圳，但還是有許多歐美研發企業選擇在此地設立創新中心。此外，Epson是繼三星、Olympus等日韓跨國大型企業撤離深圳工廠之後，在2018年以來的第三起關門案例。

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關鍵字：Epson,深圳,撤離,裁員,手錶,關閉,愛普生中國有限公司

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