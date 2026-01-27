更五審又逆轉！台中黎明幼兒園今判拆　林金連怒喊：對司法失望

▲林金連失望表示「這不只是黎明幼兒園敗訴，更是全台灣人民的敗訴！」。（圖／記者白珈陽攝）



台中黎明重劃區拆遷案纏訟17年，重劃會民事訴訟要求黎明幼兒園拆屋還地，更四審判幼兒園免拆，但更五審今天（27日）認定重劃會雖不具合法性、違反誠信原則，不過幼兒園妨害重劃施工整地，逆轉改判幼兒園要拆，仍可上訴。黎明幼兒園長林金連，庭後情緒難掩低落，憤慨表示對台灣司法失望，「這不只是黎明幼兒園敗訴，更是全台灣人民的敗訴！」

林金連今天到場聆聽判決，聽完判決結果，他先是表示不意外，隨後不滿地說，這不是黎明幼兒園的敗訴，是全台灣人民的敗訴，在台灣生活，只要財團想要你那塊地，你就必須要掃地出門，台灣人一點尊嚴都沒有。

林金連說，台灣目前不論司法或政府，都淪為財團綁架的對象，近20年來的市地重劃、自辦重劃，就是非常明顯的勾結，台灣已經不是靠法律在判決，讓人失望。

林金連激動表示，他這20年來遭遇過開槍、黑道恐嚇、市政府、建商、財團、檢察官霸凌，「這公平嗎！」，法律也都明明知道重劃會違法，大法庭也已經判定重會違法，現在（更五審）還是這樣判下去，「不管人民的死活嗎？」

他強調，他不會屈服，會奮鬥到底，都在保護財團，這是什麼法律？該提出的訴訟他們都已經做了，若要土地就來，反正他已經活到70歲了，若發生社會不幸事件，成為新聞，「那我只能說對不起」。

台中市南屯區單元二黎明自辦市地重劃區占地186公頃，橫跨西屯區、南屯區，前立委楊文欣2006年發起台中市黎明自辦市地重劃，遭控利用人頭地主虛增拆遷補償費及公共設施工程費，一審遭判5年6月徒刑，二審改判4年10月，楊男在去年2月過世，但相關案件仍在審理。由於黎明重劃區是台灣有史以來規模最大市地自辦重劃區，本案也被視為台灣最大重劃弊案。

黎明幼兒園因位於重劃區內，重劃會於2008年要求拆遷，園長林金連拒絕，重劃會提告民事訴訟請求拆除地上物，一審、二審、更一審及更四審認定重劃會程序不合法，判免拆，不過更二審、更三審及今天的更五審則判幼兒園敗訴。全案仍可上訴。