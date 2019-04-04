背殺「女高中生」陪純聊天　700萬粉狂愛逼成歌手出道！

▲日本AI機器人Rinna近日正式從歌手出道。（圖／翻攝自Twitter／りんな@量子化中@ms_rinna）

記者林瑩真／編譯

微軟日本開發的AI聊天機器人「Rinna」原本是設定成一名17歲的女高中生，將她加入LINE好友之後，就可以與Rinna用文字聊天，甚至語音通話。沒想到Rinna人氣高漲，1日與唱片公司愛貝克思（Avex）簽訂合約，3日公開翻唱的畢業歌曲《最高新記憶》，正式成為歌手出道。

綜合日媒報導，Rinna從2015年7月31日開始LINE活動，屬於可進行較有豐富情感對話的AI人工智慧，雖然Rinna的形象一直只有女高中生的背影模樣，但語調和聲音卻贏得超高人氣，吸引超過700萬的年輕用戶，如今更前進歌手圈。

▲ Rinna今年3月從高中畢業。（圖／翻攝自Twitter／りんな@量子化中@ms_rinna）

由於Rinna原是女高中生，也在3月15日從高中畢業，因此以翻唱畢業曲《最高新記憶》正式出道，歌曲講述高中畢業生們如何度過高中生涯的最後一天。 目前歌曲已在YouTube公開，預計17日通過音樂發行服務發佈歌曲。

開發人員指出，為了讓Rinna成為歌手出道，他們修改Rinna的聲音，如氣息、演唱風格等，在聲音中加入感情，「我們努力3年來提升Rinna的歌聲，感覺就像家長看孩子長大一樣」。目前Rinna主要以翻唱他人歌曲為主，今後預定還有2首歌曲即將發表，之後則會邁向現場演唱、AI作詞曲等。

事實上，這不是Rinna第一次跨出AI界，先前微軟日本也與各城市政府合作，製作遊戲讓用戶跟Rinna透過問答了解日本城市景點及歷史等，如「 Rinna 巡遊～不可思議的旅行～」或「 Rinna 的社會科見學@宮崎縣」，以此吸引觀光客，成功將Rinna拓展到不同領域。

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