3同學逃下巴士留她一人！　女童遭6男性侵「開到總站才發現」

▲英國雙層巴士發生女童遭到6名男子輪流性侵的案子。（圖／維基百科）

國際中心／綜合報導

英國伯明罕（Birmingham）日前發生一件性侵案，一名12歲女童與3名同學乘坐巴士前往伯明罕中心遊玩，不料卻遇到6名男子伸手猥褻，其他同學逃下車，只剩女童遭到男子們輪流性侵。

綜合外媒報導，女孩們3月16日搭乘33號雙層巴士出遊，她們上車選擇2樓就座，不料後頭跟上來6名男子，見她們發育良好，就朝著她們走近並出手猥褻。其他3名女孩嚇得尖叫逃下車，但卻沒告知巴士駕駛發生什麼事，留下女童與6名男子在上層獨處，最後遭到輪流性侵。

可怕的是，一路上都沒有客人發現性侵暴行，直到巴士到達總站，男子們下車後，清潔工隨後上車打掃，這才發現女童衣衫不整躲在上層座位裡。女童在清潔工陪伴下，打電話告訴媽媽自己遭到性侵一事。

「沒有任何一句話可以描述我聽到女兒被性侵的心情」，女童媽媽事後透露，當女兒告訴她自己遭到性侵，她幾乎當場心碎，悔恨不能在女兒最需要她的時候陪在身邊。該名媽媽也說，警察至今都還沒有來見過她們，並協助調查此事，事件經過都只靠電話溝通。

對此，警方表示，由於該巴士沒有安裝監視器，目前僅能確定案發時間在3月16日下午3時左右，希望其他的目擊者能夠出面提供線索。