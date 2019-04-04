交保不到1個月！東京檢方第4度逮捕日產前老董高恩　日媒：罕見

▲日產前董事長高恩第4度遭日本檢方逮捕。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

前日產汽車（NISSAN）老董高恩（Carlos Ghosn）因涉嫌挪用日產支付給位於中東阿曼的銷售代理商的公款，造成公司5億6000萬日幣（約台幣1億5464萬元）的資金損失，4日第4度遭到東京地檢逮捕。事實上，高恩本月初才剛結束108天拘留成功保釋，交保後卻又被檢方再逮捕，實屬罕例。

根據《日本放送協會》報導，現年65歲的高恩4日上午遭到檢方以特別背信罪再逮捕。東京地檢特搜部表示，高恩自2015年至2018年間，長期挪用日產支付給由高恩位在阿曼的友人所經營的銷售代理商的公款，並透過該代理商員工的個人帳戶將部分資金匯到黎巴嫩的某虛擬公司，不法所得疑似流入由高恩兒子在美國經營的投資公司。檢方4日凌晨前往高恩位於東京的住家並要求接受審訊，隨後便以背信罪當場將其逮捕。

日產汽車前董事長高恩（Carlos Ghosn）2018年因先後被控違反《金融商品交易法》與公司法背信罪遭到逮捕，高恩的律師雖然先前曾兩度提出保釋申請，但都被法院駁回，直到2019年2月28日第三度提出保釋申請才獲得東京地方法院批准，保釋金為10億日幣（約台幣2.75億元），並在6日下午成功交保，離開東京看守所。