找間諜拐男友上床！　女大生怒分手5個月驚「超賤搶男人真相」

▲布許(右)認為男友李(左)出軌,打電話對質寶拉(中)。(圖/翻攝自twitter/Jemele Hill@jemelehill)

國際中心/綜合報導

美國一名23歲女大學生布許(Alysha Bush)因為懷疑男友李(Kourbine Lee)在外偷吃,於是花錢請來一名女間諜色誘李,並留下證據與對方分手。沒想到5個月後,女間諜才坦承自己拿了錢又騙了布許,「因為布許配不上李」,劇情大翻轉,真實上演「搶男人」的女人心機戰。

綜合外媒報導,李是布許的私人教練,不過布許在亞利桑那州念書,李卻在加州生活,因此兩人談著遠距離戀愛。去年一場拉斯維加斯旅行中,布許認為李對她越來越冷淡陌生,卻對同行的家人、朋友,甚至是其他女性態度良好,因此懷疑李對她不忠,與其他女生有染。

之後布許花了50美元(約新台幣1500元)找來寶拉(Paula),要求寶拉色誘李並留下偷吃證據。不久後,寶拉回報布許,她和李不僅去餐廳吃大餐,也已經發生性關係。布許一聽,非常相信李有偷吃並堅持分手。

不過5個月後劇情卻大翻轉,布許向李坦承是她花錢找寶拉來色誘李,接著打電話給寶拉對質。沒想到,寶拉這才承認是自己欺騙布許,原因是「李是個非常好的男人,布許根本配不上他」、「只要靠溝通就可以解決的問題,布許卻花錢找人色誘,我太生氣了,就決定拿錢並欺騙布許」,盼著兩人分手後,她可以跟李在一起。

真相讓布許跟李當場傻眼。李解釋,所謂大餐只是他跟寶拉邊走邊吃,他們沒有進一步交往,更不可能在車上接吻、發生性關係,他從到到尾都沒有變過心。布許聽完解釋後說,確實是自己猜疑太多,希望挽回李,重修舊好,但最後兩人仍是分手收場。

宛如八點檔的女人戰爭被上傳Twitter(推特),不少網友看過後直呼太離譜,「她該知道黑人才不會偷吃」、「什麼超展開」、「花50美元測試關係?這是破壞關係吧」、「她應該拿50美元做更好的事」、「看看這個女人做了什麼」、「女人心機真的太可怕」。

