找間諜拐男友上床！　女大生怒分手5個月驚「超賤搶男人真相」

▲布許（右）認為男友李（左）出軌，打電話對質寶拉（中）。（圖／翻攝自twitter／Jemele Hill@jemelehill）

國際中心／綜合報導

美國一名23歲女大學生布許（Alysha Bush）因為懷疑男友李（Kourbine Lee）在外偷吃，於是花錢請來一名女間諜色誘李，並留下證據與對方分手。沒想到5個月後，女間諜才坦承自己拿了錢又騙了布許，「因為布許配不上李」，劇情大翻轉，真實上演「搶男人」的女人心機戰。

綜合外媒報導，李是布許的私人教練，不過布許在亞利桑那州念書，李卻在加州生活，因此兩人談著遠距離戀愛。去年一場拉斯維加斯旅行中，布許認為李對她越來越冷淡陌生，卻對同行的家人、朋友，甚至是其他女性態度良好，因此懷疑李對她不忠，與其他女生有染。

之後布許花了50美元（約新台幣1500元）找來寶拉（Paula），要求寶拉色誘李並留下偷吃證據。不久後，寶拉回報布許，她和李不僅去餐廳吃大餐，也已經發生性關係。布許一聽，非常相信李有偷吃並堅持分手。

不過5個月後劇情卻大翻轉，布許向李坦承是她花錢找寶拉來色誘李，接著打電話給寶拉對質。沒想到，寶拉這才承認是自己欺騙布許，原因是「李是個非常好的男人，布許根本配不上他」、「只要靠溝通就可以解決的問題，布許卻花錢找人色誘，我太生氣了，就決定拿錢並欺騙布許」，盼著兩人分手後，她可以跟李在一起。

真相讓布許跟李當場傻眼。李解釋，所謂大餐只是他跟寶拉邊走邊吃，他們沒有進一步交往，更不可能在車上接吻、發生性關係，他從到到尾都沒有變過心。布許聽完解釋後說，確實是自己猜疑太多，希望挽回李，重修舊好，但最後兩人仍是分手收場。

宛如八點檔的女人戰爭被上傳Twitter（推特），不少網友看過後直呼太離譜，「她該知道黑人才不會偷吃」、「什麼超展開」、「花50美元測試關係？這是破壞關係吧」、「她應該拿50美元做更好的事」、「看看這個女人做了什麼」、「女人心機真的太可怕」。