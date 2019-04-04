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「濟州島四三大屠殺」萬人殞命…軍警無差別格殺　迄今找嘸數千屍骨

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▲ 濟州四三事件是1948年4月3日至1954年9月21日的血腥鎮壓事件。爆發時間略晚於台灣二二八事件。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

南韓1948年爆發血腥的「濟州島大屠殺」，軍警武力鎮壓濟州人民，數萬人喪命，迄今數千屍骨仍未尋獲。只不過，此案過去曾是南韓政壇的一大禁忌，政府直到2000年才展開調查，而這一切就要從二戰結束、劃分北緯38度的局面開始說起。

二戰結束日本投降，濟州島人民眼見上萬日軍撤離、徵用兵返鄉，抱持樂觀解脫的心情迎接全新到來的自由生活。只不過，戰後糧食減產價格暴漲，生活必需品短缺，進駐濟州島的美軍無法解決人民挨餓的苦生活，加上沿用日治時期官僚，民間的不滿情緒逐漸沸騰。

到了1947年3月1日這天，訴求南北統一的遊行活動成為導火線，警察坐騎踢傷一名幼童後，直接無視孩子傷勢離去，瞬間引爆現場群眾的憤怒，人民丟石頭宣洩不滿，警方開槍回應，最終造成6名民眾死亡，另有8人重傷。

▲ 3月1日的警民衝突，在歷史上被稱為「三一節開火事件」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

事發後，警民敵對意識濃烈，濟州人民3月10日串連政府機關、民間企業發動全島大罷工。對此，美軍強硬主張抗議示威群眾與北韓勾結，採取鎮壓政策，最終調派部隊進駐濟州島，同時反共的西北青年團趁勢加入，宣稱要逮捕罷工主謀者。此後，白色恐怖降臨濟州島，根據統計，在1947年至1948年濟州島四三事件爆發前夕的這段期間，共有約2500人被逮捕；此外，光是1948年3月期間，當局刑求逼供致死案件多達3起。

左派武裝力量面臨圍剿，最終決議「武裝起義」，在1948年4月3日凌晨時分，350名武裝隊員鎖定12處警方單位、右翼人士私宅發動襲擊，要求警方、西北青年團停止鎮壓行動，且反對即將到來的5月10日南韓單獨選舉。

▲▼ 2018年，南韓濟州島大屠殺追思活動。（圖／CFP）

▲ 南韓2018年舉辦追思活動。根據統計，此事件奪走約2萬至3萬名濟州人民的性命，另有3600人下落不明。（圖／CFP）

510選舉當天，武裝隊員攻擊投票所，攜手多數居民藏身深山抵制投票，最終導致投票率過低，選舉宣告無效。面對越來越激烈的抗議事件，駐韓美軍司令震怒下令強力鎮壓。

在大韓民國成立之後，李承晚政權手段更加殘暴，11月宣布濟州島戒嚴，只要在距離海岸線5公里山區活動的人，一律視為暴徒，無差別格殺，山區部落實行焦土化作戰，軍警甚至會把家庭成員少人的狀況視為逃亡，行蹤不明者的家屬就會被「代殺」。隨後更爆發槍殺400多名村民的「北村事件」。

▲▼ 2018年，南韓濟州事件70周年。（圖／CFP）

▲ 時至今日，許多罹難者親屬來到和平公園祭拜追思。（圖／CFP）

當局1949年3月才轉換策略，採取鎮壓安撫並行手段，喊話漢拏山的人民投誠。直到1954年9月21日，漢拏山全面開放後，這起「濟州四三武裝起義」才正式宣告落幕。

只不過，南韓政府直到2000年才由金大中總統簽署《濟州四三特别法》，誓言追查真相，並於2014年把「四三遇難者追悼日」定為法定紀念日。今年，總統文在寅臉書發文誓言加大徹查真相力道、撫慰濟州人民創傷，而軍方則是時隔71年首次對此事件表示遺憾，同時向罹難者致上深切哀悼之意。

►►►「濟州島大屠殺」71周年　警民衝突奪萬條人命…軍方首度表示遺憾

▼ 南韓總統文在寅2018年親自出席紀念活動。（圖／CFP） 。

▲▼ 2018年，南韓濟州島大屠殺追思活動，總統文在寅親自出席。（圖／CFP） 。

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