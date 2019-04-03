吳韓會延期！高雄市新聞局轉述韓國瑜：無意願參加黨內總統初選

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜原訂在四月五日要跟國民黨黨主席吳敦義來會面，不過現在傳出延期的消息，韓國瑜表示時間將延後到出訪美國行程返台以後，因為在出國前夕，還有很多事情要處理，所以行程無法安排過來，已經向吳敦義主席來說明延期。

根據高雄市政府新聞局轉述，韓國瑜強調已經跟國民黨中央來表示，自己「完全沒有意願」參加黨內初選，也希望國民黨中央先跟兩位已經參加總統初選的王金平跟朱立倫來談，一切以中華民國的未來跟國民黨團結的這兩個基礎上來討論。