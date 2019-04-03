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遠見／當賴清德碰到韓國瑜　輸贏難定？

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

圖、文／遠見雜誌

很難得，本期《遠見》同時專訪了兩位有可能在2020總統大選對決的政治明星。一個是韓國瑜，一個是賴清德。

3月，當時就職兩個多月的韓國瑜接受我們專訪時有感而發：「這兩個多月來，感覺好像過了20年，不是指度日如年，是我的勞累程度，還有大家的關注度、被討論度，讓我覺得好像做了好久。」

的確，韓國瑜當選高雄市長後，受關注度持續上升。一會兒行銷農漁產品、一會兒推廣觀光、一會兒招商簽約，大到出國參訪，小到舉辦包子宴、瓊瑤宴……，堪稱花樣百出，新聞不斷。

請繼續往下閱讀...

看熱鬧更看門道 高雄真的不一樣了

但長期關心台灣縣市競爭力的《遠見》，絕對不會只看熱鬧，本期動用多位資深記者與攝影，南下高雄蹲點，努力解構韓國瑜就任後的熱鬧背後，到底有沒有達到人進來、貨出去、高雄發大財的政見？結果發現，短短時間，高雄真的不一樣了。

人口曾經長期每月淨流失的高雄，在韓國瑜當選後，連續四個月正成長。高雄房地產的交易棟數，也打破負成長，今年1月年成長率高居全台縣市第一，達13.3％。

曾經傳出有20幾家飯店要出售的高雄，因為觀光客大增，大多不賣了。根據Agoda訂房網調查，今年春節期間，高雄竟然首度成為台灣遊客最喜歡的旅遊目的地第一名，擠下東京。至於農漁產品，截至上任90天，他已跟海外簽約，賣出近60億，創下紀錄。其他像郭台銘、林義守、蔡天贊、海霸王、遠雄等大企業，也都陸續宣布加碼高雄。

韓流真的打敗景氣寒流，到底韓國瑜用哪幾招，本期完整解析。但目前韓國瑜選總統話題不斷，不少進駐高雄的企業私下反應，當初是看上韓國瑜才到高雄，若他參選總統，高雄的投資或許就暫緩。好不容易才炒熱的高雄熱，會不會因為韓參選總統而降溫，也值得關注。

就在韓流橫掃時，前行政院長賴清德的一舉一動也備受矚目。1月14日卸下行政院長職務，賴清德回到台南，曾過了幾天悠閒日子。但為了3月16日台南市第二選區立委補選，他連續19天輔選民進黨候選人郭國文，每天5點多起床，7點展開第一個輔選行程，深入基層後，讓他對民心的改變嚇壞了，脫口說出：「民進黨只剩最後一口氣！」

曾在這個選區拿下超過七成選票的賴清德，最後輔選郭國文以不到3％險勝。或許是輔選過程激發出深刻危機感，讓賴清德義無反顧，3月18日無預警登記總統初選。3月20日他接受《遠見》專訪，我問他，「民進黨仍贏了這一席，你怎麼解讀？」他答，黃偉哲選立委在這個選區得到70幾趴選票，他自己選市長在麻豆得到80幾趴選票，「所以這次只能算險勝過關。韓國瑜市長說他沒有輸，我同意，他真的沒有輸，他才來台南三次。」

他接著說：「韓國瑜實力真的很強。這次他輔選，我也是輔選，但我占地利之便，如果主客易位，勝敗不得而知。我期待2020年的總統大選，大家來場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。」話中含義，耐人尋味。緊接著，3月29日賴清德發表新書《用行動帶來希望》，分享第二任台南市長與行政院長的施政。

2020真的會是這兩位交鋒嗎？目前雖言之過早，但也不無可能！至於輸贏，更是難定！

>> 縣市首長上任100天，你有感了嗎？ 

【本文摘自遠見雜誌4月號；更多文章請上遠見雜誌官網
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關鍵字：遠見雜誌,韓國瑜,賴清德

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